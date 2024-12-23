Spotify çalma listelerinin kalitesini bilerek düşürüyor

Yayınlanma: 23.12.2024 - 20:28

Güncelleme: 23.12.2024 - 20:28

Şirketler daha fazla kar elde etmek amacıyla, pek çok yola başvuruyor. Spotify da farklı abonelik sistemleriyle platformu ayakta tutmaya ve daha fazla para kazanmaya çalışıyor ancak bir süredir iddia edilen ve en sonunda Harper's Magazine'nin yıllar süren bir araştırmasının ardından Spotify'ın telif hakkı harcamalarını azaltmak için hileli bir yola başvurduğu ortaya çıktı.

SPOTIFY ÇALMA LİSTELERİNDE HİLE YAPIYOR

Spotify, platformda dinlenen her bir parça için sanatçısına 0,003 ila 0,005 dolar arasında değişen bir miktarda ödeme yapıyor. Bu harcamaları azaltmak içinse farklı temalara ve duygu durumlarına göre hazırlanan çalma listelerini kullanıyor.

Dinleyiciler, tarzlarına uygun çalma listelerini dinlediklerini zannederken, Spotify bu çalma listelerine sahte sanatçılara ve arka plan müziklerine yer veriyor. Bu hayalet sanatçı kişilerin biyografi sayfası ya düzmece ya da araştırma yapıldığında bir sonuca ulaşılmıyor.

Perfect Fit Content (kısaca PFC) adı verilen sistemle Spotify, bazı çalma listelerini ucuza üretilmiş "sahte" içeriklerle dolduruyor. Bu sayede gerçek sanatçıların parçaları nispeten daha az dinleniyor ve onlara daha az ödeme yapıyor.

Burada mantık Spotify'ın mümkün olduğunca az ödeme yapmak için müzik duvar kağıdı olarak tanımlabilecek arka plan müzikleri üreten prodüksiyon şirketlerini tercih ediyor ve onları öne çıkarıyor. Burada ise gerçek ve bireysel sanatçıların hakkı yenmiş oluyor.

Ancak asıl dikkat edilmesi gereken konu burada müziklerin ve kategorilerin içinde yer alan kalitesiz içeriklerin artıyor olması. Bu bir kullanıcı olarak çöp ya da kötü içerikleri daha fazla tüketmeye neden oluyor ki Spotify için ödeme yapanlar için de bu durum geçerli oluyor.

Hatırlatmak gerekirse Spotify daha önce kullanıcılarının tercihlerine göre müzik listeleri hazırlıyordu ancak PFC sistemine geçilmesiyle diğer müzik uygulamalarına göre kendine özgün olan sistemini de terk etmeye başlamış oldu. Harpers'tan Liz Pelly'nin aktardığına göre Spotify çalışanlarının çalma listelerine daha fazla PFC eklemeye teşvik ediyor. Öte yandan bu dayatmadan çalma listesi editörleri pek memnun da değil.