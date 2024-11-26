Spotify için 'Son Çalınanlar' özelliği geliyor
Spotify'a Son Çalınanlar olarak yeni bir kısım geliyor bu sayede kullanıcılar en son dinlediği şarkılara ve podcastlere ulaşabilecek.
Müzik ve podcast dinleme platformu Spotify için yeni bir kısım getiriliyor. Kullanıcı deneyimini artıracak olan özellik, kişilerin uygulamada en son dinlediklerini gösteriyor. Bu sayede kullanıcılar en son dinledikleri şarkılara ya da podcastlere kolayca ulaşabiliyor.
SPOTIFY İÇİN EKLENECEK YENİ ÖZELLİK NASIL OLACAK?
Platformun arayüzünde yer alacak kısım, kullanıcı profiline tıklandığında 'Son Çalınanlar' adlı bir bölümün eklendiğini görecek. Kulanıcılar Son Çalınanlar sayfasına ulaştıklarında ilgili bölümde, hangi tarihte hangi müzik veya podcast yayınını dinlediğini görüntüleyebilecek.
Etiketler: #spotify
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