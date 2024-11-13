Spotify aktif abone sayısı ve kazancını açıkladı
Spotify da yıl sonu gelirken kazancını ve diğer verilerini açıkladı. Buna göre popüler platform kullanıcı sayısını ve kazancını arttırdı.
Müzik ve podcast dinleme platformu Spotify tarafından yapılan açıklamaya göre aylık aktif kullanıcı sayısı 640 milyona ulaştı.
Birkaç ay önce yapılan açıklamaya göre bu sayı 626 milyondu. Kullanıcı sayısında yıllık yüzde 11'lik artış gören Spotify'daki kullanıcıların 252 milyonu ücretli abonelerden oluşuyor.
Spotify'ın geliri, yıllık bazda yüzde 19 artarken, şirketin brüt kar marjı ise yüzde 31,1 oldu. Bu da yaklaşık 4 milyar euro oluyor.
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