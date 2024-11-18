Yayınlanma: 18.11.2024 - 17:07

Güncelleme: 18.11.2024 - 17:07

Dijital müzik ortamında 2024'ün en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkı, sanatçılarını sunan Spotify, Wrapped özelliği ile özel bir liste hazırlıyor. Milyonlarca kullanıcı Spotify özetinin gelmesini bekliyor. Peki, Spotify Wrapped ne zaman çıkacak? 2024 Spotify özeti çıktı mı?

SPOTİFY 2024 ÖZETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Spotify 2024 özetinin bu yıl da Kasım sonunda açıklanması bekleniyor.

SPOTİFY 2024 ÖZETİNE NASIL BAKILIR?

Spotify özetinin görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2024" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor.

Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2024 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.