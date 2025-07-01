Spotify'ın Haftalık Keşif bölümüne yeni özelleştirme seçeneği

Spotify'ın 10 yıl önce piyasaya sürdüğü ve halen kullanımda olan Haftalık Keşif listesi artık özelleştirilebiliyor. Çalma listesi istenirse müzik türlerine göre özelleştirilebilecek.

Bilmeyenler için bu Haftalık Keşif listesi kullanıcının dinleme alışkanlıkları, takip ettiği grup ya da sanatçıların yeni parçaları ya da onlara benzer şarkıları öneren bir yapıya sahipti. Ancak bu listeye kullanıcıların bir kez dinlediği ya da bazen de hiç dinlemediği/dinlemeyeceği türden şarkılar da eklenebiliyordu. İşte bunun önüne geçmek adına artık müzik türlerini seçmek mümkün olacak.





Özellik yalnızca Spotify Premium abonesi olan kullanıcılar için sunuluyor.

Açıklanan resmi verilere göre Haftalık Keşif çalma listeleri 10 yılda toplamda 100 milyardan fazla kez dinlendi. Söz konusu güncellemenin yapılmasının nedeni ise kullanıcılardan şikayet gelmesiydi.

Bunun yanı sıra Spotify, yenilenmiş kapak görseli güncellemesi de yaptı. Bu adımlar Spotify'ın platformu daha kişiselleştirilebilir bir yer haline getirmesinin çabası olarak karşımıza çıkıyor.