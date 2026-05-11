Spotify, yapay zeka destekli arama altyapısını kullanıma açtı

Spotify için yapay zeka destekli özelliklerin sayısı artıyor. Yeni destek sayfasına eklenen yapay zeka altyapısı Türkiye içni de kullanıma sunuldu. Bu yapay zeka destekli arama sayesinde ayarlara ya da bilgi alınmak istenen farklı özelliklere erişim sağlanabiliyor. Yapay zeka altyapısı doğal konuşma dilindeki komutlarını rahatlıkla algılayabiliyor ve standart aramaya kıyasla daha net cevaplar üretebiliyor.

Öte yandan Spotify, tüm zamanların en üzücü şarkısını da açıkladı.

Açıklanan şarkı 2,4 milyon 'üzgün' olarak listenen çalma listesine eklendi. Billie Eilish ve Khalid'in 2018 tarihli "Lovely" şarkısı gelmiş geçmiş en hüzünlü şarkı olarak seçildi.