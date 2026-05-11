Cumhuriyet Gazetesi Logo
Spotify, yapay zeka destekli arama altyapısını kullanıma açtı

Spotify, yapay zeka destekli arama altyapısını kullanıma açtı

11.05.2026 18:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Spotify, yapay zeka destekli arama altyapısını kullanıma açtı

Spotify, destek sayfasında yer alan arama kısmına yapay zeka desteği ekledi.

Spotify için yapay zeka destekli özelliklerin sayısı artıyor. Yeni destek sayfasına eklenen yapay zeka altyapısı Türkiye içni de kullanıma sunuldu. Bu yapay zeka destekli arama sayesinde ayarlara ya da bilgi alınmak istenen farklı özelliklere erişim sağlanabiliyor. Yapay zeka altyapısı doğal konuşma dilindeki komutlarını rahatlıkla algılayabiliyor ve standart aramaya kıyasla daha net cevaplar üretebiliyor.

Öte yandan Spotify, tüm zamanların en üzücü şarkısını da açıkladı. 

Açıklanan şarkı 2,4 milyon 'üzgün' olarak listenen çalma listesine eklendi. Billie Eilish ve Khalid'in 2018 tarihli "Lovely" şarkısı gelmiş geçmiş en hüzünlü şarkı olarak seçildi.

İlgili Konular: #Yapay zeka #spotify #Spotify güncellemesi

İlgili Haberler

Logitech katlanabilir yapıda bir fare geliştiriyor
Logitech katlanabilir yapıda bir fare geliştiriyor Logitech tarafından katlanabilir bir yapıya sahip fare geliştirildiği sızdırıldı.
Bilim insanları dağın altında fay hattını harekete geçirdi
Bilim insanları dağın altında fay hattını harekete geçirdi İsviçre’de bilim insanları, yerin kilometrelerce altında gerçekleştirdikleri deneyde fay hattına su enjekte ederek yaklaşık 8 bin mikro deprem oluşturdu. Araştırmacılar, kontrollü sarsıntılar sayesinde gelecekte deprem risklerini azaltacak kritik veriler elde etmeyi hedefliyor.
Kısırlık tedavisinde yeni teknoloji! Yapay zekayla sperm bulunuyor
Kısırlık tedavisinde yeni teknoloji! Yapay zekayla sperm bulunuyor Yapay zeka destekli yeni bir teknoloji, yıllardır çocuk sahibi olmaya çalışan çiftlere bir şans daha tanıyor. Teknoloji kısır erkeklerdeki sperm hücrelerini bulmaya yardımcı oluyor.