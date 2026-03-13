Xbox'ta cumartesi ve pazar günleri ücretsiz olarak 5 oyun sunulacak

Xbox'ta cumartesi ve pazar günleri ücretsiz olarak 5 oyun sunulacak

13.03.2026 20:26:00
Xbox'ta cumartesi ve pazar günleri ücretsiz olarak 5 oyun sunulacak

Microsoft'un Xbox tarafında sunulan Free Play Days kapsamında 5 oyun hafta sonu boyunca ücretsiz oynanabilecek.

Microsoft'un Xbox tarafında kurduğu oyun sisteminde ücretsiz oyunların büyük bir yeri var. Oyunseverlerin bazı oyunları satın almadan önce oynamasına imkan tanıyan Xbox Free Play Days kapsamında 14 ve 15 Mart günlerinde ücretsiz olarak 5 oyun sunulacak.

XBOX FREE PLAY DAYS KAPSAMINDA ÜCRETSİZ OLAN OYUNLAR

Sistemde ücretsiz olarak sunulan oyunlar arasında normalde 1.000 TL olan Killing Floor 3 yer alıyor. 599 TL'lik Bassmaster Fishing, 249 TL'lik Worms W.M.D, 415 TL'lik Tropico 6 ve 1.800 TL'lik Diablo IV ücretsiz oluyor. İlk 4 oyun için Game Pass gerekliyken, Diablo IV için Game Pass hesabı gerekli değil.

Instagram'da uçtan uca şifreleme sona eriyor
Instagram'da uçtan uca şifreleme sona eriyor Instagram için yapılan açıklamaya göre direkt mesajlar altyapısında yer alan uçtan uca şifreleme 8 Mayıs'ta sona eriyor.
Meta, dolandırıcılık ağına dahil olan 150 binden fazla hesabı kapattı
Meta, dolandırıcılık ağına dahil olan 150 binden fazla hesabı kapattı Meta, Güneydoğu Asya'da dolandırıcılık ağlarına dahil olan veya bunları destekleyen 150 binden fazla sosyal medya hesabının devre dışı bırakıldığını bildirdi.
Van Allen Probe A, 14 yılın ardından Dünya atmosferine girdi
Van Allen Probe A, 14 yılın ardından Dünya atmosferine girdi ABD Uzay Kuvvetleri (USSF), 2012'de fırlatılan Van Allen Probe A uzay aracının yaklaşık 14 yıl sonra Dünya atmosferine girdiğini açıkladı.