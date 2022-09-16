Spotify'dan WatchOS 9 güncellemesini yapmayın uyarısı
Spotify, Apple'ın akıllı saati için yayımladığı WatchOS 9'un uygulamayı bozduğunu söylüyor. Bu sebeple indirmeyin uyarısı geldi.
Popüler müzik ve podcast dinleme platformu Spotify, Apple Watch özelinde yeni bir açıklama yaptı. Apple'ın akıllı saatlerine sunduğu WatchOS 9'un indirildiğinde Spotify'ı çalıştırmadığını söyleyen şirket, güncellemeyi yapmamaları uyarısında bulundu.
Spotify'dan güncellemeyi yapmayın önerisi
Spotify konuya ilişkin bir e-posta gönderdi ve kullanıcıların WatchOS 9 güncellemesi yaptıktan sonra uygulama içinde sorunlar yaşadığını söylüyor.
Özellikle içeriklerin oynatılması ve geçilmesi konusunda sorun yaşandığını söyleyen kullanıcılar, sorunun hem Wi-Fi hem de hücresel veri bağlantısında yaşandığını aktarıyor. Platform üzerinden indirilen içeriklerde bir sorunun görülmediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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