Spotify’dan yeni özellik: Arkadaş aktivitesi özelliği mobile geliyor

26 Haziran 2022 Pazar, 15:34

Dünyanın en popüler dijital müzik servislerinden biri olan Spotify, yeni bir özelliğini daha duyurdu. Spotify, PC’de yıllardır olup mobilde olmayan 'Arkadaş Aktivitesi' özelliğini de getirmeye karar verdi.

Teknoloji sitesi ShiftDelete’de yer alan habere göre; Spotify’ın en sevilen özelliklerinden biri arkadaş profilleri olabilir. Diğer platformların aksine, arkadaşlarınızı e ekleyip sürekli ne dinlediğini görmek daha kolay. Bununla birlikte arkadaş eklediğiniz insanların profiline girip herkese açık çalma listelerini görebiliyorsunuz. Mobil platformlarda arkadaşının ne dinlediğini göremeyenler, yakında bunu da yapabilecek.



