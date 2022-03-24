Spotify’dan yeni özellik: Yeşil Oda
YouTube, Instagram, Twitter gibi uygulamalardan sonra Spotify'da canlı ses özelliği olan 'Yeşil Oda' özelliğini getiriyor.
Dijital müzik platformu Spotify, müzik ve podcastlerden sonra ek olarak canlı ses özelliğini getiriyor.
Kullanıcı etkileşimini sağlayan canlı ses özelliği, YouTube, Instagram, Twitter gibi sosyal medya platformlarında da mevcut.
Shift Delete'in haberine göre, ilk olarak 2006 yılında kurulan İsveç merkezli platform, müziklerin dışında podcast kayıtlarıyla da önemini artırmayı başardı.
SPOTİFY CANLI SES ÖZELLİĞİ, 'YEŞİL ODA' ADI ALTINDA SUNULACAK
Spotify Canlı Ses Özelliği, Yeşil Oda adı altında kullanıcılara sunulacak. Şirketin yaptığı açıklamaya göre ise Canlı Ses Özelliği, popüler dijital müzik uygulamasına entegre edilerek platformdaki etkileşim artırılacak.
Yeşil Oda, şimdilik bazı iOS Beta kullanıcıları tarafından test ediliyor. Kararlı sürümün ise bu yılın ikinci yarısından önce kullanıma açılması bekleniyor. Spotify kurucusu ve CEO’su Daniel Ek, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:
“Tıpkı her büyük platformun izleyicilerinin birbirleriyle iletişim kurmasının bir yolu olarak onlara sahip olduğu videolu hikayeler gibi, canlı sesi de benzer şekilde görüyorum. Bütün platformların buna sahip olmasını bekliyorum. “
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