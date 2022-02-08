Ünlü müzisyenden Spotify’ı kızdıracak açıklama: İstifa çağrısı yaptı

08 Şubat 2022 Salı, 12:23

Popüler müzik dinleme platformu Spotify, Joe Rogan ve Neil Young üçlüsü arasındaki polemik yeni bir boyuta ulaştı. Geçen günlerde podcast yayıncısı Rogan, koronavirüs aşısı karşıtı olanlarla yaptığı söyleşiyi platformda yayınlamıştı. Bunun üzerine bir grup doktorun da arasında olduğu çok sayıda kullanıcı Spotify’ı Covid-19’la alakalı dezenformasyona önayak olmakla suçlamıştı.

İSTİFA ÇAĞRISI YAPTI

ShiftDelete'in haberine göre; olayın başlangıcından beri en sert tepkiyi gösteren isimlerden Neil Young, pazartesi günü yayınladığı yeni bir mektupta Spotify CEO’su hakkında ağır sözler söyledi. Young, İsveç merkezli şirketin çalışanlarına da bir çağrıda bulunarak “işlerini bırakmaları gerektiğini” ifade etti.

"ASIL SORUN: SPOTIFY CEO'SU"

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı, web sitesinde paylaştığı “A Message from Neil” başlıklı yazısında iletişim çağının en büyük sorunlarından birinin yanlış bilgi olduğunu belirtti. “Yanlış bilgi yayanları ortadan kaldırmalıyız” ifadesini kullanan Neil Young, dünya çapındaki tüm müzisyenlere ve üreticilere bir çağrıda bulundu.

“Sanatınızı icra etmek için, Spotify’dan daha iyi bir ev bulabilmelisiniz” diyen Neil Young, mektubun devamında şirket çalışanlarına mesaj vermeyi es geçmedi. Young, açıklamasında “Sizlerin en büyük sorununun (Spotify CEO’su) Daniel Ek olduğunu söylemek istiyorum. Asıl problem Joe Rogan değildir” cümlelerine yer verdi.

"RUHUNUZU YEMEDEN O YERDEN ÇIKIN"

Neil Young, “Ruhunuzu yemeden önce o yerden çıkın. Daniel Ek’in tek derdi sayılardır. Sanatla, yaratıcılıkla işi olmaz. Özgür olun ve doğru yolu seçin” diyerek Spotify çalışanlarına işten ayrılmaları gerektiğini söyledi. Young’un bu ithamlarına karşı Spotify CEO’su Daniel Ek’ten herhangi bir açıklama gelmedi.

Spotify, Neil Young ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle tüm eleştiri oklarının hedefindeyken; 26-28 Ocak tarihlerinde yüzde 6 hisse düşüşü yaşayarak 2 milyar dolar kaybetti. Sonraki günlerde ise yavaş yavaş toparlamaya başladı. Öte yandan şirket bundan böyle Covid-19 konulu podcast’lere tavsiye niteliğinde uyarılar ekleme kararı aldı.