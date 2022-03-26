Spotify kullanıcıları için yeni ödeme yöntemi yolda

26 Mart 2022 Cumartesi, 00:00

Google öde yöntemlerinde değişikliğe giderek alternatif bir faturalandırma sistemi kullanılacak bir seçenek getiriyor.

GOOGLE PLAY, EK BİR ÖDEME YÖNTEMİ SUNACAK

Shift Delete'in haberine göre, Google bugün, ‘kullanıcı faturalandırma tercihi‘ adını verdiği yöntemi keşfetmek için bir pilot programın başladığını duyurdu.

Program, başta Spotify olmak üzere az sayıda katılımcı geliştiricinin uygulamalarında olacak. Böylece, Google Play’in kendi faturalandırma sisteminin yanında ek bir üçüncü taraf faturalandırma seçeneği yer alacak. Şirket, Güney Kore‘de benzer bir sunmasına rağmen, sistemi dünya çapında birden fazla pazarda ilk kez test edecek.

Spotify, uygulamanın dünya çapında Spotify Premium‘un mevcut olduğu tüm pazarlarda yayılacağını söyledi. Buna rağmen Google, uygulamanın belirli yerlerde başlayacağını söyledi.

Spotify’a göre, iki şirket arasındaki uygulama, ‘ödeme seçiminde türünün ilk örneği bir seçeneği‘ temsil ediyor. Müzik platformu konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

Spotify’ı Google Play Store’dan indiren kullanıcılara, Spotify’ın ödeme sistemi veya Google Play Faturalandırma ile ödeme seçeneği sunulacak. İlk defa bu iki seçenek uygulamada yan yana yaşayacak. Bu, herkese doğrudan Spotify uygulamasında kendi seçtikleri ödeme seçeneğini kullanarak abone olma ve satın alma özgürlüğü verecek.

Google’ın Google Play kullanarak satın alma adımının ücretleri nasıl etkileyeceği ise henüz belirsiz durumda. Uygulama, duyuruyla birlikte hemen kullanıma girmedi. Bunun yerine şirket, önümüzdeki aylarda yeni deneyimi oluşturmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Ayrıca Spotify’dan başka Epic Games ve daha farklı dev şirketler de uygulama içinde yer alıyor.