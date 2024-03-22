Spotify'ın masaüstü sürümü için beklenen özellik geldi

Yayınlanma: 22.03.2024 - 15:23

Güncelleme: 22.03.2024 - 15:23

Spotify için getirilen mini oynatıcı bir süredir masaüstü kullanıcıları tarafından bekleniyordu. Apple Music'te yıllardır olan özellik, YouTube ve benzeri video izleme platformlarında da bulunuyor.

Mini oynatıcı, Spotify'ı tam ekran kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırmış oluyor.

SPOTIFY MİNİ OYNATICI ÖZELLİĞİ BÜTÜN KULLANICIYA SUNULMAYACAK

Windows kullanıcıları için gelen özellik, önce premium abonelere sunuldu. Özelliğin uygulamayı ücretsiz olarak kişilere ne zaman ulaşcağı ise bilinmiyor.

Özellik şu anda tüm premium Spotify abonelerine gelmedi, yavaş yavaş dağıtan özelliğin yakında diğer ücret ödeyen abonelere de sunulması bekleniyor.