Spotify'ın masaüstü sürümü için beklenen özellik geldi

Spotify, masaüstü sürümü için yeni bir özellik daha getirdi. Getirilen mini oynatıcısı sayesinde uygulama artık tam ekran olarak kullanılmak zorunda değil.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 15:23
Spotify'ın masaüstü sürümü için beklenen özellik geldi
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Spotify için getirilen mini oynatıcı bir süredir masaüstü kullanıcıları tarafından bekleniyordu. Apple Music'te yıllardır olan özellik, YouTube ve benzeri video izleme platformlarında da bulunuyor. 

Mini oynatıcı, Spotify'ı tam ekran kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırmış oluyor.

SPOTIFY MİNİ OYNATICI ÖZELLİĞİ BÜTÜN KULLANICIYA SUNULMAYACAK 

Windows kullanıcıları için gelen özellik, önce premium abonelere sunuldu. Özelliğin uygulamayı ücretsiz olarak kişilere ne zaman ulaşcağı ise bilinmiyor.

Özellik şu anda tüm premium Spotify abonelerine gelmedi, yavaş yavaş dağıtan özelliğin yakında diğer ücret ödeyen abonelere de sunulması bekleniyor.


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