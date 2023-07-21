Bilgisayarın donanımsal özelliklerine nereden bakılır? Ekran kartı özellikleri nereden öğrenilir?

Yayınlanma: 21.07.2023 - 12:26

Güncelleme: 21.07.2023 - 12:26

Bilgisayarlar insanların birçok alanda başvurduğu ilk araç oluyor. İş, eğlence ve birçok alanda bilgisayarlar kullanılıyor. Bilgisayarlara her alanda başvurulmasından dolayı da hızlı çalışması insanların birinci önceliği oluyor. Bilgisayarlar hem yazılımsal hem de donanımsal olarak birlikte çalışan aygıtlar olarak ön plana çıkıyor. Hızlı çalışabilmeleri için donanımlarının ve yazılımların güncel olmaları gerekiyor.

BİLGİSAYARLARIN DONANIMSAL ÖZELLİKLERİNE NASIL BAKILIR?

Bilgisayarların donanımsal özelliklerine bakmak için birçok yöntem bulunuyor. Windows işletim sistemine sahip cihazlarda bulunan yöntemlerden en kolayı 'Masaüstü'nde bulunan 'Bilgisayar' logolu olan klasöre sağ tıklayın. Burada 'Cihaz özellikleri' bölümünde bilgisayarınızın RAM kapasitesi ve işlemcisi yer alıyor. Depolama alanını öğrenmek için ise bu bölümde bulunan sağ tarafta yer alan 'İlgili Ayarlar' bölümünün altındaki 'Aygıt yöneticisi' seçeneğine tıklayın. Burada 'Disk sürücüleri' bölümünün altında depolama biriminizin bilgileri yer alacaktır.

BİLGİSAYARIN EKRAN KARTI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bilgisayarlarda bulunan ekran kartlarını öğrenmek için ilk önce arama yerine 'Dxdiag' yazmanız gerekiyor. Daha sonra karşınıza çıkan sekmede 'Ekran' bölümüne tıklamalısınız. Burada 'Cihaz' bölümünün altında ekran kartınızın adı, yonga türü, VRAM'i gibi özellikler yer alıyor.

MAC BİLGİSAYARIN ÖZELLİKLERİNE NASIL BAKILIR?

Mac bilgisayarlarda donanımsal özelliklere bakmak için ilk önce 'Elma menüsü'ne tıklayın. Daha sonra buradan 'Sistem Ayarları' seçeneğini seçin. Bu adımdan sonra kenar çubuğundan 'Genel' seçeneğine tıklayarak sağ tarafta yer alan 'Hakkında' menüsünü seçin. Buradan 'Sistem Raporu' seçeneğini seçerek bilgisayarınızın özelliklerini öğrenebilirsiniz.