Stalker 2'nin çıkış tarihi ortaya çıktı

Yayınlanma: 14.08.2023 - 12:01

Güncelleme: 14.08.2023 - 12:01

Geliştirici ve yayıncı GSC World'ün yeni oyunu, STALKER 2: Heart of Chornobyl için çıkış tarihi sızdırıldı. Alman oyun mağazası Plaion tarafından sızdırılan bilgilere göre Stalker 2: Hearth of Chornobyl adlı oyun 1 Aralık 2023 tarihinde satışa çıkacak.

Oyunun birinci şahıs nişancı, korku ve sürükleyici simülasyonun benzersiz bir kombinasyonu olarak tanımlandığı bu listede, ayrıca oyunda açlık, uyku ve kanama gibi hayatta kalma mekanikleri ile gerçekçi hava efektleri ve dinamik bir gündüz-gece döngüsüne yer veriliyor.

Bu tarih henüz resmi olarak onaylanmamış olsa da, 1 Aralık Cuma gününe denk geliyor ve birçok oyunun yayınlandığı bir döneme işaret ediyor. Plaion mağazasının tarih belirlemesi daha önce Darksiders 2'nin Switch versiyonunda da benzer şekilde gerçekleşmişti, bu nedenle güvenilir bir tarih kaynağı olarak kabul ediliyor.

GSC World henüz STALKER 2'nin çıkış tarihini resmi olarak doğrulamadı. Ancak oyunun Gamescom 2023 etkinliğinde oynanabilir olacağı teyit edildi, bu da oyunun hazır olmaya yakın olduğunu gösteriyor.

STALKER 2: Heart of Chornobyl, başlangıçta Nisan 2022'de piyasaya sürülme planıyla duyurulmuştu, fakat daha sonra Aralık 2022'ye ertelendi. GSC World, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Mart ayında geliştirme sürecine ara verdi, ancak daha sonra Mayıs ayında yeniden başladı.

STALKER 2: Heart of Chornobyl, PC ve Xbox Series X|S platformları için piyasaya sürülecek.