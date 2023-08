Epic Games'in ücretsiz verdiği oyunlar belli oldu!

Yayınlanma: 08.08.2023 - 07:32

Güncelleme: 08.08.2023 - 07:33

Epic Games'te bu hafta ücretsiz hale gelecek oyunlardan ikisi belli oldu. Bazı haftalar tek bazı haftalar ise iki tane oyunu ücretsiz olarak veren Epic, Bloons TD 6 ve Loop Hero oyunlarını sunuyor.

BU HAFTA DA İKİ OYUN ÜCRETSİZ OLARAK VERİLİYOR

Her iki oyun da 10 Ağustos tarihi saat 18.00'e kadar ücretsiz olacak. 10 Ağustos'a kadar ücretsiz olarak alınan bu oyunlar, sonsuza kadar kullanıcıların kütüphanesinde kalıyor.

Bloons TD 6, tek ya da çok oyunculu ya da eşli oynanabilen strateji oyunu olarak sınıflandırılıyor. Oyun güçlü maymun atıcılar ile kahramanları harmanlayarak savunmanızı oluşturmanızı sağlıyor. Kalan son istilacı Bloon'ların her birini patlatmak gerekiyor ve oyun güncellemeler sayesinde dikkat çekiyor.

Loop Hero ise bağımsız bir kart oyunu. Lich, dünyayı sonsuz bir döngünün içerisine soktu ve bu dünyanın sakinlerini bitmek bilmeyen bir kaosa sürükledi. Cesur kahramanın girdiği her benzersiz keşif seferi döngüsü boyunca düşmanlar, yapılar ve araziler yerleştirmek için genişleyen bir mistik kart destesi kullanmaya olanak sağlıyor.

10 Ağustos ve 17 Ağustos tarihleri arasında ise Europa Universalis IV ve Orwell: Keeping an Eye on You ücretsiz olacak.