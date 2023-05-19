Yayınlanma: 19.05.2023 - 18:56

Güncelleme: 19.05.2023 - 18:56

Facebook kullanıcıları, geçtiğimiz günlerde yeni bir sorunla karşı karşıya kaldı. Başka kullanıcıların profillerine girenler, daha sonra bu kişilere istekleri dışında arkadaşlık isteği gönderildiğini fark etti.

Şirket adına açıklama yapan bir yetkili, sorunu doğruladı. Yetkili, istek dışı yapılan bu arkadaşlık isteklerine engel olmak için bir çalışma yaptıklarını da açıkladı.

Peki isteğiniz dışında bir Facebook kullanıcısına arkadaşlık isteği gönderdiğinizi nasıl anlayacaksınız? Facebook'a giriş yaptıktan sonra, facebook.com/friends bölümüne gelmeniz gerekiyor.

Bu bölümde size gelen arkadaşlık isteklerini görebiliyorsunuz. "Gönderilen isteklere bak" seçeneğine tıklayarak kimlere arkadaşlık isteği gönderdiğinizi kontrol edebilirsiniz.