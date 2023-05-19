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"Stalker"lara kötü haber: Profiline girdiğiniz kişilere arkadaşlık isteği gönderiyor!

Meta'nın arkadaşlık uygulaması Facebook, son günlerde bir yaşanan bir sorunla tekrar gündeme geldi. Sosyal medyada "stalker" (Gizlice takip eden) olarak tanımlanan kişiler, bir kullanıcının profiline baktığında farkında olmadan arkadaşlık isteği gönderiliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2023 - 18:56
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Facebook kullanıcıları, geçtiğimiz günlerde yeni bir sorunla karşı karşıya kaldı. Başka kullanıcıların profillerine girenler, daha sonra bu kişilere istekleri dışında arkadaşlık isteği gönderildiğini fark etti.

Şirket adına açıklama yapan bir yetkili, sorunu doğruladı. Yetkili, istek dışı yapılan bu arkadaşlık isteklerine engel olmak için bir çalışma yaptıklarını da açıkladı.

Peki isteğiniz dışında bir Facebook kullanıcısına arkadaşlık isteği gönderdiğinizi nasıl anlayacaksınız? Facebook'a giriş yaptıktan sonra, facebook.com/friends bölümüne gelmeniz gerekiyor.

Bu bölümde size gelen arkadaşlık isteklerini görebiliyorsunuz. "Gönderilen isteklere bak" seçeneğine tıklayarak kimlere arkadaşlık isteği gönderdiğinizi kontrol edebilirsiniz.


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