Facebook WhatsApp ve Instagram'a yapay zeka geliyor

Yayınlanma: 27.04.2023 - 13:23

Güncelleme: 27.04.2023 - 13:23

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarını bünyesinde barındıran Meta, yapay zeka entegrasyonu üzerine çalışma yaptığını açıkladı.

Şirket Facebook, WhatsApp ve Instagram uygulamaları için yapay zeka araçları geliştirmesinin yanında bu araçların entegrasyonu, kullanıcıların bu uygulamalarda daha akıllıca etkileşimler yapmasına ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaşamasına olanak sağlayacak.

Meta, platformlara getireceği yapay zekanın OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT'ye benzeyeceğini belirtti. Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "WhatsApp ve Messenger'daki sohbet deneyimlerini, Facebook ve Instagram'daki gönderileri ve reklamlar için görsel oluşturma araçlarını ve zamanla video ve çok modlu deneyimleri de araştırıyor" dedi.

Zuckerberg, yapay zekanın platformlara ne zaman entegre edileceği konusunda ise herhangi bir açıklama yapmadı.