Starfield, rekorlara doymuyor! Yenileri yolda

Yayınlanma: 11.09.2023 - 09:35

Güncelleme: 11.09.2023 - 09:35

Merakla beklenen ve kısa bir süre önce de resmen çıkış yapan Starfield, ilk günlerinde milyonlarca aktif kullanıcı ile rekor kırmıştı. Kendi içinde rekorlar kırmaya devam eden RPG uzay oyunu, Bethesda Game stüdyosunun beğenilen oyunları arasında yer almaya başladı.

Bazıları tarafından eleştirilse de oyun kısa süre içinde Xbox tarafında en çok satan oyunlardan biri oldu.

KISA BİR SÜRE İÇİNDE 10 MİLYON OYUNCUYU GEÇMESİ BEKLENİYOR

Oyunun resmi X hesabı tarafından yapılan paylaşımda 6 milyon oyuncuyu geçtikleri duyuruldu. Burada yalnızca Xbox değil, PC ve Game Pass tarafında yer alan oyuncular da yer alıyor.

Starfield için 1 milyon sınırının aşılmasından yalnızca 1 gün sonra 6 milyon kullancıya ulaşılması oyunun ne kadar fazla kişiye ulaştığını kanıtlar nitelikte.

Oyun bu sayılarla kendi içinde rekorlar kırıyor ve haftaya kadar da 10 milyon kullanıcıyı aşması bekleniyor. Oyunun 1 Eylül'den beri kısıtlı kullanıcıya, 6 Eylül'de ise tüm dünyadaki kullanıcılara açıldığını hatırlatmakta fayda var.

Steam'de aynı anda 230 binin üzerinde aktif kullanıcıya ulaşan oyuncu sayısıyla da gündeme gelen Starfield, performans tarafında bazı sorunların aşılmasıyla daha fazla oyunsevere ulaşacak gibi görünüyor.