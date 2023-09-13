Starfield'da cinsiyet değiştirince düzelen sinir bozan hata

Yılın beklenen oyunlarından biri olan Starfield için yeni bir hata bildirilmeye başlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 12:36
Starfield'da cinsiyet değiştirince düzelen sinir bozan hata
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Starfield, sistem sorunlarının ötesinde yeni bir hata ile gündeme gelmeye başladı. Oyuncular silahlarını ateşlemeyi engelleyen bir hata bildirmeye başladı. 404 Media tarafından önerilen çözüm ise radikal: Karakterin cinsiyetini değiştirmek!

HATANIN ÇÖZÜMÜ KOLAY

Söylendiği kadarıyla eğer oyuna erkek karakter ile başladıysanız ve bu hatayı aldıysanız cinsiyetinizi kadın olarak değiştirmek, hatayı düzeltiyor. Bunun tam tersi da hatayı düzeltmeye yetiyor. Yani kadın karakter ile oyuna başladıysanız, genetik kodları değiştirmek hatayı çözüme kavuşturuyor.

Oyuncular Starfield'da eğer karakterin cinsiyetini oyun bitmeden değiştirmek isterse, oyunun başında yer alan karakter oluşturma menüsüne geri dönüş yapabiliyor. 500 kredi karşılğında görünümü veya cinsiyeti değiştirmek mümkün. 

404 Media'da yer alan ayrıntılarda, nedeni belirsiz bir şekilde cinsiyet değiştirmek silahı ateşleme hatasını düzeltiyor ve devam edilmesini sağlıyor. Ayrıca eski cinsiyetine geri dönmek isteyen oyuncular kolaylıkla eski görünümlerine kavuşuyor.

Bethesda oyunları ise hatalarıyla biliniyor. Starfield ise devasa bir dünyaya sahip bu sebeple çok fazla hata ile karşılaşmak kaçınılmaz oluyor. 


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