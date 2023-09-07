Starfield anlık 1 milyon oyuncuyu geçti!

Bethesda Studios tarafından geliştirilen uzay rol yapma oyunu Starfield'ın 1 milyon anlık oyuncu sayısını geçtiği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2023 - 11:48
Starfield anlık 1 milyon oyuncuyu geçti!
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Starfield tüm dünyada şaşırtıcı bir hızla ilerliyor ve birçok rekoru alt üst ediyor. Insider Gaming'in haberine göre oyunun ilk çıkışı öncesinde, bir veri toplama kanalı tarafından, iki milyondan fazla kişinin Starfield'ı erken erişimde oynamak için ödeme yaptığı iddia edildi.

Şimdi ise Microsoft Gaming CEO'su Phil 'P3' Spencer, Starfield'ın küresel lansmanı sırasında bir milyon eşzamanlı oyuncuyu aştığını resmen duyurdu.

Starfield, son birkaç aydır oyun dünyasının en çok konuşulan başlığı haline geldi ve şimdi gerçeklikte bulunmasıyla da bu konuşmaların hız kesmediği görülüyor. Dünya genelinde yürütülen büyük bir pazarlama kampanyasından oyun içi hediyelik eşyalara, içerik üreticilerinden sırların ve keşiflerin her yerde paylaşılmasına kadar Starfield, şu anda şehrin en gözde konuşma başlıklarından biri.

Twitter'da, Phil Spencer bu haberi paylaşarak oyunun başarısını liste başlarına taşıyan herkese teşekkür etti:

"Starfield bugün tüm platformlarda 1 milyon eş zamanlı oyuncu sayısını aştı. Bu büyük dönüm noktasına ulaşmamıza yardımcı olan tüm oyunculara teşekkürler ve @BethesdaStudios'a tebrikler."


Player Alanı
Starfield Bethesda 1 milyon anlık oyuncu

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