Starfield artık GeForce NOW ve GAME+ için de çıktı

Yayınlanma: 14.09.2023 - 13:18

Güncelleme: 14.09.2023 - 13:18

Uzay temalı RPG oyunu Starfield, ilk haftasında rekor kırmıştı. Şimdi ise oyun daha fazla oyuncuya ulaşıyor. GeForce NOW ve GAME+ için de gelen oyun, sistemi güçlü olmayan ancak interneti iyi olanlar için GAME+'ya geldi.

Game Pass aboneliği olanlar oyunu sadece aboneliği üzerinden ekstra ücret ödemesi yapmadan oynayabiliyor.

GeForce NOW prowered by GAME+ resmi X hesabından yapılan paylaşımla yapılan duyuru şu şekilde: