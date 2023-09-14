Starfield artık GeForce NOW ve GAME+ için de çıktı

Starfield, daha fazla platform için çıkış yapmaya devam ediyor. Oyun artık GeForce NOW ve GAME+ için de çıkış yapmış bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2023 - 13:18
Starfield artık GeForce NOW ve GAME+ için de çıktı
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Uzay temalı RPG oyunu Starfield, ilk haftasında rekor kırmıştı. Şimdi ise oyun daha fazla oyuncuya ulaşıyor. GeForce NOW ve GAME+ için de gelen oyun, sistemi güçlü olmayan ancak interneti iyi olanlar için GAME+'ya geldi. 

Game Pass aboneliği olanlar oyunu sadece aboneliği üzerinden ekstra ücret ödemesi yapmadan oynayabiliyor.

GeForce NOW prowered by GAME+ resmi X hesabından yapılan paylaşımla yapılan duyuru şu şekilde:

 


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