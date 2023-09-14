Starfield artık GeForce NOW ve GAME+ için de çıktı
Starfield, daha fazla platform için çıkış yapmaya devam ediyor. Oyun artık GeForce NOW ve GAME+ için de çıkış yapmış bulunuyor.
Uzay temalı RPG oyunu Starfield, ilk haftasında rekor kırmıştı. Şimdi ise oyun daha fazla oyuncuya ulaşıyor. GeForce NOW ve GAME+ için de gelen oyun, sistemi güçlü olmayan ancak interneti iyi olanlar için GAME+'ya geldi.
Game Pass aboneliği olanlar oyunu sadece aboneliği üzerinden ekstra ücret ödemesi yapmadan oynayabiliyor.
GeForce NOW prowered by GAME+ resmi X hesabından yapılan paylaşımla yapılan duyuru şu şekilde:
SÜRPRİZ ?? #Starfield şimdi GeForce NOW’da! ??— GeForce NOW powered by GAME+ (@GFNbyGAMEPLUS) September 13, 2023
Game Pass aboneliğinizle oynayabilirsiniz. ??
Player Alanı
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