Starfield yalnızca PC tarafında 4K çözünürlük ve 60 FPS sunacak

Yayınlanma: 20.06.2023 - 10:22

Güncelleme: 20.06.2023 - 10:22

Oyunseverlerin keşfedebileceği binin üzerinde gezegenin yer alacağı Starfield için farklı platformlarda farklı desteklerin olacağı ortaya çıktı. Aktarıldığı kadarıyla Xbox konsollarında 30 FPS ile sabit olacak, Series X'te 4K çözünürlük, Xbox Series S'de ise 1440p çözünürlük oyunculara sunulacak.

OYUN PC TARAFINDA DAHA İYİ DESTEK SUNUYOR

Oyun Xbox Series X için 4K olarak tanılıyor olsa da bunu yerel olarak PC tarafında standart haline getiriyor. 60 FPS ve 4K desteğini de yalnızca PC tarafında sunuyor.

Bir diğer yandan New Atlantis'in yer alacağı oyun sanat, görev ve yapılar açısından dikkate değer noktalara sahip olacak ve NPC açısından da zengin olacak.

Yer çekimi dinamiklerinin her gezegende farklı olacağı oyunda uzay gemisi de satın alınabilecek. Bu uzay gemilerini aynı zamanda özelleştirebileceksiniz. Karakterlerde yer alacak fiziksel özellikleri de Sims gibi adete ince eleyip sık dokuyabileceksiniz.

Oyunun standart sürümü 899 TL olacakken, premium sürüm 1.299 TL, Xbox mağazasında ise sırasıyla 1.150 TL ve 1.600 TL karşımıza çıkıyor.