Bilim kurgu hayranlarının beklediği Starfield için çıkış tarihi

Yayınlanma: 12.06.2023 - 01:11

Güncelleme: 12.06.2023 - 01:29

Oyunseverlerin beklediği uzay macerası için Bethesda 45 dakikalık bir oynanış videosu yayınladı. Oyun hakkında detayların ortaya çıkığı Xbox Games Showcase'de heyecanlandıran duyurular da yapılmış oldu.

OYUNUN TÜRKİYE FİYATI DA BELLİ OLDU

Oyunda, oyunseverlerin keşfedebileceği binin üzerinde gezegen yer alacak. New Atlantis'in yer alacağı oyun sanat, görev ve yapılar açısından dikkate değer noktalara sahip olacak ve NPC açısından da zengin olacak.

Yer çekimi dinamiklerinin her gezegende farklı olacağı oyunda uzay gemisi de satın alınabilecek. Bu uzay gemilerini aynı zamanda özelleştirebileceksiniz. Karakterlerde yer alacak fiziksel özellikleri de Sims gibi adete ince eleyip sık dokuyabileceksiniz.

Oyun 6 Eylül 2023'te PC başta olmak üzere Xbox Series S ve Series X için yayınlanacak. Game Pass abonesiyseniz de oyun için ekstra ödeme yapmanıza gerek kalmayacak.

Xbox için oyunun 1.150 TL olduğu, PC içinse 899 TL olduğu açıklandı. Ancak premium edition isterseniz PC'de 1.299 TL, Xbox için 1.600 TL fiyatı gözden çıkartmak gerekiyor.