Starlink rakibi Honghu-3 uzaya 10 bin uydu gönderecek

Honghu-3, uzaya 10 bin kadar uydu göndermeyi hedefliyor. Bu sayede internet erişiminin daha fazla kişiye ulaşması isteniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 14:32
Starlink rakibi Honghu-3 uzaya 10 bin uydu gönderecek
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Dünyanın en çok uydu gönderen şirketlerinden biri olan Starlink'e rakip olan Hongqing Technology,Honghu-3 ile bu rekabeti daha da artıracak bir hamle yapıyor. Buna göre şirket, 10 bin uydu fırlatarak daha fazla kişinin internet ile buluşmasına katkı sağlamak istiyor.

UZAYA 10 BİN UYDU GÖNDERECEK

Elon Musk'ın Starlink ile 42 bin uydu fırlatmayı planlıyor. Bunların bir kısmını da halihazırda gönderildi. Ancak diğer şirketler de bu konudaki hamlelerini yapıyor. 

Hongqing Technology'nin Honghu-3 adı verilen projede 160 farklı yörünge düzlemine yayılacak 10 bin uydunun gönderilmesi yer alıyor.

Bu 10 bin uydunun dünyanın farklı bölgelerine internet sağlaması planlanıyor.


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