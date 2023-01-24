Starlink'in Türkiye'ye geleceği güncellendi
Yıllardır pek çok ülkede kullanımda olan Starlink uyduları çok daha hızlı internet sunmasıyla dikkat çekiyor.
Starlink ülkemizde aktif olarak kullanılmıyor. ABD ve Avrupa'nın pek çok bölümünde kullanıma açılan Starlink'in Türkiye'ye ne zaman geleceği merak ediliyordu. Ülkemizdeki kullanımının 2023 yılında olacağı söylense de şirket 'hizmet haritasını' güncelledi.
TÜRKİYE'DE 2024 YILINDA KULLANIMA AÇILACAK
Yeni güncelleme sonrası Türkiye'nin de eklendiği görülen haritada Starlink'in 2024 yılında hizmete gireceği görülüyor.
Starlink şu anda ABD başta olmak üzere, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ve Ukrayna gibi ülkelerde hizmet veriyor.
Geçen yılın şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaş sonrasındaki dönemde Ukrayna'ya destek vermek amacıyla yüksek oranda Starlink uydusu kullanıma açılmıştı.
Türkiye'de ne kadar TL'ye hizmet vereceği bilinmese de fiyatlar pek çok ülkede 499 dolar civarında seyrediyor.
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