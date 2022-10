Elon Musk: 'Starlink para kaybetmeye devam ediyor'

Elon Musk sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Starlink’in para kaybetmeye devam ettiğini belirtti.

Musk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Starlink hala para kaybediyor! Bir LEO takım uydusunun iflastan kaçınması delicesine zor. Bunu daha önce deneyen her şirketin kaderi buydu. Bir uzay konferansında Starlink'in amacının ne olduğu sorulduğunda, "iflas etmemek"

Also, Starlink is still losing money! It is insanely difficult for a LEO communications constellation to avoid bankruptcy – that was the fate of every company that tried this before.



When asked what the goal of Starlink was at a space conference, I said “not go bankrupt”.