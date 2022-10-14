Elon Musk: 'Starlink para kaybetmeye devam ediyor'

14 Ekim 2022 Cuma, 12:34

Elon Musk sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Starlink’in para kaybetmeye devam ettiğini belirtti.

Musk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Starlink hala para kaybediyor! Bir LEO takım uydusunun iflastan kaçınması delicesine zor. Bunu daha önce deneyen her şirketin kaderi buydu. Bir uzay konferansında Starlink'in amacının ne olduğu sorulduğunda, "iflas etmemek"

Also, Starlink is still losing money! It is insanely difficult for a LEO communications constellation to avoid bankruptcy – that was the fate of every company that tried this before.



When asked what the goal of Starlink was at a space conference, I said “not go bankrupt”. — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022

STARLİNK NEDİR?

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.

Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk bir ağ kurmayı planlıyor. Bu ağ LEO (Alçak dünya yörüngesi) takım uydu olarak isimlendiriliyor.

Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor. SpaceX firmasının bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı planladığı biliniyor.