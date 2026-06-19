Steam'de hafta sonu boyunca ücretsiz olacak 5 oyun

Steam'de kısa bir süre önce başlayan Next Fest kapsamında yeni çıkacak oyunların demolarını deneyimleyebiliyorsunuz. Bunun yanında 19 ila 22 Haziran tarihleri arasında normalde ücretli olan ancak kısa süreliğine ücretsiz olan oyunlar sunuluyor.

Buna göre normalde 34.99 dolardan satılan Stellaris, 14.99 dolardan satılan Speedball, 24.99 dolarlık Two Point Museum, 14.99 dolarlık MechWarrior 5: Mercenaries ve 14.99 dolarlık Dead by Daylight ücretsiz olarak oynanabilecek.

Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra arama çubuğunda oyunları aratıp sayfalarına geldiğinizde satın alm bölümünde 'oyunu oyna' ibaresi çıkacak. Buraya tıkladıktan sonra oyunları yükleyip, oynayabilirsiniz.