Steam'de kısa süreliğine bir oyun ücretsiz olacak

Paradox Interactive'in şehir kurma oyunu olan Cities: Skylines 2, 'en gerçekçi şehir kurma' oyunu olarak tanımlanıyor ve oyuncular burada gelişen şehirlerini metropole dönüştürebiliyor. Derin bir simülasyon sunan oyun 24 Ekim 2023 tarihinde Steam'de listelenmeye başlandı.

Popüler bir oyun olsa da oyunun en son incelemeleri 'karışık' olarak yapılmış. Yani oyunu beğenenler olduğu gibi beğenmeyenler de olmuş.

Cities: Skylines 2 normalde 30 dolara satılıyorken 6 ila 10 Kasım arasında ücretsiz olarak deneyimlenebilecek.