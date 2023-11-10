Steam Deck'in OLED ekranlı kardeşi tanıtıldı

Yayınlanma: 10.11.2023 - 10:01

Güncelleme: 10.11.2023 - 10:01

Steam Deck, neredeyse bilgisayarlarda oynanabilecek her oyunu oynatabiliyor. Bu haliyle oldukça dikkat çeken cihazın yeni nesil modelin yakın zamanda gelmeyeceği söylenmişti. Ancak Steam Deck 2 yerine OLED ekranlı yeni bir versiyon tanıtıldı.

STEAM DECK OLED İÇİN FİYAT FARKI YÜKSELTMELERDEN DOLAYI GELİYOR

Steam Deck OLED, 512 GB depolama alınana sahip versiyonu 549 dolar, 1 TB versiyon içinse 649 dolarlık fiyat açıklaması yapıldı. 7.4 inç boyutlarında 90Hz ekran yenileme hızına sahip olan cihazda 1.000 nit OLED ekran yer alıyor.

Valve imzalı cihazda yer alan OLED ekran sayesinde kullancılara yüzde 50 oranında daha uzun kullanım sunuyor.

Cihazda önceki nesle göre daha sessiz bir soğutma sistemi bulunuyor. Bluetooth 5.3 desteğine ek olarak Wi-Fi 6E de bulunuyor.