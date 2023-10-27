Steam'de dolar kuruna geçilmeden önce hangi oyunlar alınır?

Yayınlanma: 27.10.2023 - 13:33

Güncelleme: 27.10.2023 - 13:33

Steam kısa bir süre önce sabit tuttuğu kur oranlarını artırmıştı. Bunun ardından yeni aldığı bir kararla Türkiye'de oyunların fiyatlandırmasında TL cinsinden değil de dolardan satışların yapılacağını duyurdu. Bu da TL ve dolar arasındaki uçurumla oyunların fiyatlandırılacağı anlamına geliyor. Eskiden 280 TL'ye alınan bir oyun artık dolar karşılığı olarak örneğin 10 dolara satılıyorsa o şekilde satılacak. Bu da dolar arttıkça en azından Türkiye'de oyunun fiyatının yükselmesine neden olacak.

STEAM ÇIĞLIK FESTİVALİ BAŞLADI

Öte yandan Steam'de Cadılar Bayramı kapsamında Çığlık Festivali de başladı. Burada korku oyunlarında yüzde 90'a varan bir indirim bizleri karşılayacak. 2 Kasım'da sona erecek indirimler Türkiye saatiyle 20.00'ye kadar sürecek.

Burada en sevilen oyun serilerinden biri olan Resident Evil'ın bazı oyunlarında önemli indirimler var. Örneğin Resident Evil 4'ün fiyatı, 887.29 TL'den yüzde 34 indirimle 585.61 TL'ye kadar düşecek. Serinin Village oyunu yüzde 60 indirimle 322.80 TL'ye inerken, Resident Evil 7 Biohazard 161.20 TL'ye satın alınabiliyor.

Farklı zamanlarda farklı indirimler gören Dead Space'in Remake'i 67.60 TL'ye kadar iniyor.

Efsane oyun serisi Devil May Cry 5 de 600 TL'den 198.33 TL'ye kadar düşüyor.

Korku oyunları arasında artık efsaneleşen ve kendine has hayatta kalma dinamikleriyle dikkat çeken Outlast'in en son oyunu Outlast Trials ise yapılan indirimle 224 TL'ye düşüyor.

Yapılan kampanyalarla dikkat çeken Diablo IV'de indirimden nasibini alıyor ve fiyatı 1.729 TL'den yüzde 25 indirimle 1.296 TL'ye kadar düşüyor.

Öte yandan süper kahraman oyunlarını seviyorsanız Warner Bros. oyunlarının da indirim kapsamında olduğunu söylemek gerekiyor. Injustice 2 yüzde 90 indirimle 66.90 TL'ye kadar düşüyorken, Gotham Knights 124.75 TL'ye satın alınabiliyor. Batman Arkham Collection ise 15.30 TL'ye iniyor.

Geçen yılın en çok beklenen ve bu yılın ilk dönemine efsane bir giriş yapan Hogwarts Legacy de 1.099 TL'den 769.30 TL'ye kadar düşüyor.