Steam dünyada en çok kullanılan ekran kartı ve işlemcileri açıkladı

Yayınlanma: 05.11.2023 - 16:38

Güncelleme: 05.11.2023 - 16:38

Steam, her ay düzenli olarak yayınladığı Donanım ve Yazılım Anketi'nin Ekim 2023 sonuçlarını açıkladı. Bu anket, PC oyun dünyasındaki işletim sistemi, ekran kartı ve işlemci tercihlerini gösteriyor. İşte bu ayki sonuçlar:

Ekran Kartları: Ekim ayında en popüler ekran kartı RTX 3060 oldu. Eylül ayında GTX 1650'nin yerini almıştı ve bu ay da liderliğini sürdürdü. RTX 3060, Steam kullanıcılarının yaklaşık yüzde 10'unun tercihi haline geldi. RTX 2060, RTX 3070, GTX 1060 ve RTX 3060 Ti sırasıyla diğer popüler kartlar arasında yer aldı. Yeni nesil ekran kartları ise genellikle listenin alt sıralarında yer aldı.

İşlemciler: İşlemci kategorisinde Intel, Ekim ayında pazar payını yüzde 5.62 oranında artırdı. AMD ise yüzde 5.61'lik büyük bir düşüş yaşadı. Bu, AMD için son dönemde görülen en büyük kayıplardan biri olarak kayıtlara geçti.

Bu sonuçlar, PC kullanıcılarının ekran kartı ve işlemci tercihlerindeki değişiklikleri ve işletim sistemi tercihlerindeki geri dönüşü yansıtıyor. Steam'in aylık anketi, PC oyun endüstrisinin eğilimlerini izlemek ve anlamak için önemli bir kaynaktır.