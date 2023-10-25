Yayınlanma: 25.10.2023 - 10:27

Güncelleme: 25.10.2023 - 12:00

Dijital video oyun dağıtımcısı Steam hakkında çıkan habelerin ardından Steam'in Türkiye pazarından çekilip çekilmediği oyunseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Steam Türkiye'den çekildi mi? Steam Türkiye'den neden çekildi? Steam oyun fiyatları ne kadar olacak?

STEAM TÜRKİYE'DEN ÇEKİLDİ Mİ?

Son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle birçok oyun geliştiricisi, yapımlarının fiyatlarını artırmıştı. Dolar/TL kuru, son olarak 28 TL'ye kadar yükselince, oyun fiyatlarına yeni bir zam geldi.

Bu gelişmeleri yakından takip eden Steam, platformun ana sayfası üzerinden önemli bir duyuru yaptı. Ana sayfadaki açıklamaya göre, Steam artık oyunları Türk Lirası (TL) üzerinden satmayacak. 20 Kasım'dan itibaren geçerli olacak yeni düzenleme ile birlikte, Türkiye'de satılan oyunlar için kullanılan para birimi Amerikan Doları (USD) olarak değiştirilecek.

Steam, neden böyle bir karar aldığını ise şu cümlelerle açıkladı:

Arjantin ve Türkiye'de son yıllarda yaşanan yüksek kur oynaklığı, oyun geliştiricilerinin bu para birimleri cinsinden uygun fiyatları seçmesini ve sürekli güncel tutmasını güç bir hâle getirdi. Geliştirici buluşmalarımızda ve sohbetlerimizde bu geri bildirimle çok sık karşılaştık. Buna ek olarak, bu ülkelerde/bölgelerde sürekli olarak yaşanan kur dalgalanmaları, ücretler, vergiler ve lojistik sorunlar kaynaklı olarak Steam ödeme yöntemlerini güncel ve çalışır hâlde tutmakta büyük güçlükler yaşadık. Arjantin ve Türkiye'deki Steam müşterileri için fiyatları USD olarak değiştirmek, bize hem oyunculara hem de partnerlere daha standart ve tutarlı bir hizmet sunmamıza yardımcı olurken aynı zamanda bu ülkelerde/bölgelerde yaşayan Steam kullanıcılarına çeşitli ödeme yöntemleri sunmaya devam edebileceğimiz anlamına geliyor.

STEAM OYUN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Arjantin ve Türkiye'deki döviz kurunda yaşanan oynaklığı gösterdi ve bunun oyun geliştiricilerin oyunları için doğru fiyatı seçmelerini zorlaştırdığını belirtti. Geliştiriciler ile yapılan toplantılarda bu konunun gündeme geldiği açıklamada belirtilirken, bu yeni fiyatlandırmanın oyuncular ve ortaklar için daha tutarlı bir ortam sunacağının da altı çizildi.

20 Kasım'da bizi ne kadar artmış fiyatların bekleyeceği ise şimdilik belirsiz.