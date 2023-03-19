Steam indirimlerinde 50 TL altı online oyun önerileri

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 16:44

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 16:44

Popüler oyun satın alma platformu olan Steam, kullanıcılarına büyük bir indirim haftası ile geldi. Platform ilkbahar mevsiminin gelmesine özel olarak birçok oyunun fiyatını düşürdü. Son zamanlarda yapılan zamların ardından kullanıcıların dört gözle beklediği Steam indirimlerinde 50 TL altı fiyatla alabileceğiniz online oyunları listeledik.

İşte Steam ilkbahar indirimlerinde alabileceğiniz 50 TL altı oyunlar: Satisfactory fiyat: 30 TL

Oyunda arkadaşlarınız ile birlikte farklı bir dünyada endüstri devrimini yaşıyorsunuz. Oyunda çeşitli kompleks makine sistemleri oluşturarak dünyadaki kaynakları üretime döküyorsunuz.

The Forest Fiyat: 17,60 TL

The Forest’ta arkadaşlarınız ile birlikte bir adaya düşünüyorsunuz. Bu adada hem hayatta kalmaya hem de gizemleri çözmeye çalışıyorsunuz.

Project Winter Fiyat: 9,25 TL

Project Winter oyununda iki adet takım bulunuyor. Bu takımlardan birisi dağdaki bulmacaları çözerek kurtulmaya çalışırken diğerleri ise onlara engel olmaya çalışıyor. Engel olmaya çalışan kişiler aranızdan seçiliyor ve bilmiyorsunuz. Yani aynı zamanda engel olmaya çalışan kişileri de tespit etmeniz gerekiyor.

Overcooked 2 Fiyat: 17,50 TL

4 kişiye kadar oynanabilen oyunda bir restoran işletiyorsunuz. Bu restoranda hem yemekleri yapıp hem de müşterilere teslim etmeniz gerekiyor.

Left 4 Dead 2 Fiyat: 10,50 TL

Bir zamanların efsane oyunu Left 4 Dead 2'de iki grup bulunuyor. Gruplardan biri insan olup kaçmaya çalışırken diğerleri ise zombi olup onları durdurmaya çalışıyor.

Sid Meier’s Civilization VI Fiyat: 21,90 TL

Sıra tabanlı strateji oyunlarını seviyorsanız kaçırmamanız gerekiyor. Arkadaşlarınız ile beraber istediğiniz medeniyeti seçip, birlikte oynayabiliyorsunuz. Oyunda “Bilim, Kültür, Din ve Savaş” yollarından birini seçerek birinci olmaya çalışıyorsunuz.

UNO Fiyat:47,60 TL