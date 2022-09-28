Steam dönemsel indirimlerinin tarihini açıkladı
Steam bildiğiniz üzere dönemsel bazı indirimler yapıyor. Bu indirimlerin bazılarında değişiklikler oldu. İlkbahar indirimleri ise bu boşluğu dolduracak.
Steam bazı dönemlere özel indirimler yapıyor. Oyunseverlerin bu indirimleri heyecanla takip ettiği düşünüldüğünde her indirim dönemi oldukça hareketli geçiyor. Steam yeni yaptığı bir değişiklikle 'yeni yıl indirimlerinin' artık olmayacağını duyurdu. Bu boşluğu ilkbahar indirimleri dolduracak gibi duruyor.
STEAM ARTIK FARKLI BİR DÖNEME GEÇİYOR
Her yılın sonunu iple çeken oyunseverleri üzecek habere ek olarak Steam, yeni dönemsel indirim tarihlerini açıkladı. 2023 yılından itibaren dört büyük dönemsel indirimden biri olan Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimi, İlkbahar İndirimi ile değişecek.
Bu değişikliğin sebebi ise hem geliştiricilerden hem de yayıncılardan gelen isteğin bu yönde olması. Değişikliğin en büyük avantajı ise yıl boyunca geliştiricilerin indirim takvimlerini genişletibilme ve uygulayabilme konusunda daha fazla zamanının olacak olması gibi duruyor.
Yeni indirim tarihleri şu şekilde olacak:
Sonbahar İndirimi: 22-29 Kasım
Kış İndirimi: 22 Aralık- 5 Ocak
İlkbahar İndirimi: 16-23 Mart
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