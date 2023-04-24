Steam'deki Ubisoft oyunlarının sayısı artmaya devam ediyor
Daha önce Steam'den ayrılan Ubisoft bir süre önce geri gelmişti. Şimdi ise Ubisoft'un daha çok oyunu Steam'de yerini aldı.
Steam'de yer alan Ubisoft bir kararla platfromdan ayrılmış, sonrasında 2022 yılında tekrar gireceğini duyurmuştu. Bu kapsamda Steam'de yer alan Ubisoft oyunlarının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Ubisoft'un popüler oyunları Far Cry 6 ve diğer popüler oyunlar oyun mağazasında yerini alıyor.
OYUNLARIN SAYISI ARTIYOR
Ubisoft, Valve'ye ait olan Steam'deki komisyon payından sıyrılmak istemiş ve bu sebeple oyun mağazasından ayrılmayı göze almıştı. Öte yandan Ubisoft'un oyunları Epic Games ve Ubisoft üzerinden satın alınabiliyordu. 2022 yılında ise aldığı bu önceki kararın ötesinde Steam'e geri dönmeye karar vermişti.
Daha önce kaldırılan ve yeni gelen oyunlar ise şunlardı: Assassin’s Creed Valhalla, Anno 1800 ve Watch Dogs: Legion.
PC Gamer tarafından da aktırıldığı gibi Ubisoft'un 4 farklı oyunu Steam'e eklenecek. Far Cry 6 için 11 Mayıs, Riders Republic için 8 Haziran, Rainbow Six Extraction için 15 Haziran ve Monopoly Madness içinse 22 Haziran tarihlerinin beklenmesi gerekiyor.
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