Liderliğini korumaya devam ediyor! İşte Steam'de zirvedekiler

Steam her haftanın en çok satanlarını listeliyor. Bu listede bir süredir liderliği bırakmayan, bıraksa bile ilk üçten inmeyen CS:GO yine karşımızda.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2023 - 12:40
Liderliğini korumaya devam ediyor! İşte Steam'de zirvedekiler
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Steam'de haftanın oyunları aslında popüler olun oyunları da gözler önüne seriyor. Geçen dönemde yayınlanan bu listelerde ilk sırada hep Steam Deck el konsolunu görüyorduk.

STEAM DECK GERİLEDİ, CS:GO YÜKSELDİ

Call of Duty: Modern Warfare II ile tahtı sarsılan daha sonra Hogwart Legacy ile tamamen liste dışı kalan Steam Deck, Counter-Strike: Global Offensive'in liste başı olmasıyla alt sıralara gerilemeye devam ediyor.

SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelleyerek, yeni liderleri yayınladı. Listenin başında ise CS:GO yer alıyor. Onu Call of Duty: Modern Warfare II ikinci sırada karşılıyor ve üçüncü sırada PUBG: BATTLEGROUNDS yer alıyor.

Bir diğer yandan dördüncü sırada Call of Duty: Modern Warfare II – BlackCell (Season 03) yer alıyorken, beşinci sırada Steam Deck, ve altıncı sırada Apex Legends, yedinci ve sekizinci sırada Total War: WARHAMMER III, dokuzuncu sırada Lost Ark ve son sırada Destiny 2 yer alıyor.


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