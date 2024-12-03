Steam'de tüm zamanların rekoru kırıldı

Yayınlanma: 03.12.2024 - 17:55

Güncelleme: 03.12.2024 - 17:56

Steam Donanım ve Yazılım Anketi'nin Kasım 2024 sonuçlarına göre Steam üzerindeki oyuncuların büyük bir kısmı Windows 11'i tercih ediyor. Daha önce yayınlanan sonuçlarda Windows 11'e kullanıcıların küresel olarak geçişleri beklentilerin altında kalmıştı. Steam'de yeni yayınlanmış olsun ya da eskiden beri olan oyunlar olsun, çoğu güncel ve iyi bir bilgisayar sistemi ve yazılımı istiyor.

Bu ise oyun tarafında karşılık buluyor ve Windows 11 çok daha iyi bir performans gösterdiği için oyunseverler tarafından geçişler yapılmış.

STEAM KULLANICILARI EN ÇOK WINDOWS 11'İ TERCİH ETTİ

Steam Donanım ve Yazılım Anketi, Windows 11 işletim sisteminin son sürümünün Kasım 2024'te yeni bir rekor kırarak yüzde 53'e ulaştığını gösteriyor.

Öyle ki Windows 11, 64 bit Windows 10 ve 64 bit Windows 7'yi içeren genel Windows grubu, tüm Steam kullanıcılarının yüzde 96,56'sı tarafından kullanılıyor olmasıyla dikkat çekiyor.

Cihazların yüzde 52,98'inde Windows 11 kullanılıyorken, yüzde 43,31 gibi yüksek bir oranda da Windows 10 kullanılıyor.