Nirvana bilgisayarlar Windows 11 Pro ile güncellendi

Yayınlanma: 26.09.2024 - 15:49

Güncelleme: 26.09.2024 - 15:49

Yapılan açıklamaya göre, dijital dönüşümün yaygınlaşmasıyla artan hibrit çalışma ve her an her yerden internete bağlanma ihtiyacı, bazı güvenlik sorunlarını da beraberinde getirirken, Casper Nirvana dizüstü bilgisayarlar, Windows 11 Pro ile kullanıcılarına daha güvenlik ve verimlilik sunuyor.

Sıfır Güven (Zero Trust) ilkesiyle, güvenliği doğrulanana kadar hiçbir kullanıcının veya cihazın hiçbir yere erişemeyeceği temeline dayanan bir güvenlik modeline sahip olan Windows 11 Pro, kimlik doğrulaması, kişiye göre yetkilendirme ve yeterli erişimle sınırlandırma özellikleriyle siber tehditlere karşı veri güvenliğinde uçtan uca koruma sağlıyor.

Yapılan testlere göre şirketlerin kendilerine özel uygulama ve programları ile yüzde 99,7 uyumlu çalışan Windows 11 Pro, yeni bir cihaza geçiş yapıldığında şirket uygulamalarının ya da programlarının kullanımı için de uygun bir süreç sağlıyor.

Casper, Windows 11 Pro ile donatılan Nirvana dizüstü X700'ün işletmelere sağladığı 10 faydayı, üst düzey güvenlik, verimliliği artıran yapay zeka tabanlı kişisel asistan, uygulama ve program uyumluluğu, üstün performans ve verimlilik, gelişmiş grafik performansı, hibrit çalışmaya uygun mobilite, hızlı veri işleme ve depolama çözümleri, güçlü bağlantı seçenekleri ve genişletilebilirlik, yüksek kaliteli ekran ile gelişmiş görüntü deneyimi ve uzun pil ömrü ile kesintisiz çalışma olarak paylaştı.