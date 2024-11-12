Steam artık o Windows bilgisayarlarda çalışmıyor
Steam artık Windows'un eski sürümlerinde çalışmıyor. Açıklandığı kadarıyla Windows 7 ve Windows 8 kullanan kişiler Steam'i kullanamayacak.
Windows bilgisayarlarda milyonlarca kullanıcısı bulunan Steam, artık resmi olarak Windows 7 ve Windows 8 bulunan bilgisayarlarda çalışmayacak. 12 Kasım itibarıyla desteği sonlandırılan Steam'in bu kararının ardında aslında Microsoft var.
STEAM ARTIK ESKİ WINDOWS SÜRÜMLERİNDE ÇALIŞMIYOR
Microsoft, halihazırda birkaç yıl önce bu işletim sitemlerine verdiği desteği kesmişti. Windows 7 ve Windows 8 kullanmak şu anda hem performans hem de güvenlik tarafında sorun teşkil ediyor. Bu da Steam'de verilen desteğin kesilmesinin nedenlerinden biri.
Valve, yıllar önce duyurduğu ve hazırlıklarını başlattığı bu süreç, iki yıl boyunca kullanıcıların bilgilendirilmesiyle devam etmişti. Güncel olarak Steam artık sadece Windows 10, Windows 11, Linux ve macOS işletim sistemlerinde çalışıyor.
Etiketler: #Steam Windows 7 #windows 7 #Windows 7 ve Windows 8
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soba' faciasında annenin ifadesi ortaya çıktı
- Berat Albayrak hakkında yeni iddia
- Özel'den asgari ücret için açık çağrı
- İlk çıktığında Bitcoin'e 100 TL yatırmış olsaydınız!
- O soru kızdırdı, gazeteciyi azarladı!
- 12 ve 13 yaşında bebek doğuran çocuklar
- Bahçeli'nin azarladığı gazeteci konuştu
- İstanbul'dan kaçanlar 5 kente akın etti
- Elektrik sobası faciası: 5 kardeş hayatını kaybetti!
- Ata’nın evinde düş kırıklığı