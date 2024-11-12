Steam artık o Windows bilgisayarlarda çalışmıyor

Steam artık Windows'un eski sürümlerinde çalışmıyor. Açıklandığı kadarıyla Windows 7 ve Windows 8 kullanan kişiler Steam'i kullanamayacak.

Steam artık o Windows bilgisayarlarda çalışmıyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2024 - 19:06

Windows bilgisayarlarda milyonlarca kullanıcısı bulunan Steam, artık resmi olarak Windows 7 ve Windows 8 bulunan bilgisayarlarda çalışmayacak. 12 Kasım itibarıyla desteği sonlandırılan Steam'in bu kararının ardında aslında Microsoft var. 

STEAM ARTIK ESKİ WINDOWS SÜRÜMLERİNDE ÇALIŞMIYOR

Microsoft, halihazırda birkaç yıl önce bu işletim sitemlerine verdiği desteği kesmişti. Windows 7 ve Windows 8 kullanmak şu anda hem performans hem de güvenlik tarafında sorun teşkil ediyor. Bu da Steam'de verilen desteğin kesilmesinin nedenlerinden biri. 

Valve, yıllar önce duyurduğu ve hazırlıklarını başlattığı bu süreç, iki yıl boyunca kullanıcıların bilgilendirilmesiyle devam etmişti. Güncel olarak Steam artık sadece Windows 10, Windows 11, Linux ve macOS işletim sistemlerinde çalışıyor.


Etiketler: #Steam Windows 7 #windows 7 #Windows 7 ve Windows 8

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