Steam’de Türk yapımı oyunlar indirime girdi! İşte o oyunlar

Yayınlanma: 07.11.2024 - 22:11

Güncelleme: 07.11.2024 - 22:11

Steam farklı dönemlerde farklı oyunlarda büyük indirimler yapıyor. Bu kapsamda yeni başlayan Steam Türk Oyun Festivali onlarca Türk yapımı oyuna ev sahipliği yapıyor. En pahalı 12 dolara satılan oyunlar arasında 1,80 dolara kadar pek çok fiyatta oyun bulunuyor.

STEAM'DE TÜRK YAPIMI OYUNLARDA İNDİRİM

En bilinen Türk yapımı oyunlardan biri olan Mount & Blade serisinin Mount & Blade II: Bannerlord oyunu 19,99 dolardan 11,99 dolara kadar düştü. Mount & Blade serisinin bir diğer oyunu Warband, 7,99 dolardan 1,99 dolara kadar düşmüş durumda.

Supermarket Simulator, 2,79 dolara, Car for Sale Simulator 2023 oyunu 2,79 dolara, Anomaly Agent ise 2,49 dolara kadar düşüyor.

Monochroma 2,50 dolara, Overfall 0,59 dolara, Kebab Chefs!- Restaurant Simulator ise 5,99 dolardan satışta. Remnants of Naezith yüzde 75 indirimle 1,44 dolara kadar düştü.

Steam'de yar alan bütün Türk yapımı oyunları görmek için platformun ana sayfasındaki ilgili etkinlik linkine tıklamak gerekiyor.