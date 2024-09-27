Steam'de Tokyo Game Show indirimleri başladı
Steam'de Tokyo Game Show indirimleri başladı. Etkinlik kapsamında başlayan indirimler, oyunlara çok daha ucuza sahip olmaya imkan sağlıyor.
Steam'de yeni başlayan Tokyo Game Show indirimleri pek çok oyunda indirimin görülmesini sağladı. Steam'in Türkiye'de dolar fiyatlandırmasına geçmesinin ardından oyunseverler indirimleri kovalıyor.
Tokyo Game Show kapsamında indirime giren oyunların bazıları şu şekilde:
- Bokura 5,49 dolar yerine 2.74 dolara
- Fowl Damage - 7.99 dolar yerine 7.19 dolara
- 2064: Read Only Memories 5.79 dolar yerine 4.05 dolara
- Virgo Versus The Zodiac 19.99 dolar yerine 9.99 dolara
- Sagres 10.49 dolar yerine 6.81 dolara
- Control Ultimate Edition 18.99 dolar yerine 3.79 dolara
- Achilles: Legends Untold 12.49 dolar yerine 6.86 dolar
- Crime Boss: Rockay City 11.99 dolar yerine 8.39 dolar
- Little Gods of the Abyss 14.99 dolar yerine 10.49 dolar
- Sons of Valhalla 9.99 dolar yerine 4.99 dolar
- The Devil Within: Satgat 10.49 dolar yerine 8.91 dolar
Etiketler: #Tokyo Game Show #Steam Tokyo Game Show
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