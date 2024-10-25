Steam'de bazı oyunlarda yüzde 90'a varan indirim
Warner Bros. Games oyunları, platform üzerinden yüzde 90'a varan indirime girdi. Peki hangi oyunda ne kadarlık bir indirim var?
Epic Games'e kıyasla Steam'de çok sık indirim olmuyor. Özellikle Türkiye'deki Steam'de fiyatlar inanılmaz seviyelere ulaşmışken, yapılan indirimler de oldukça dikkat çekiyor. Yakın zaman önce de Warner Bros. Games oyunlarında yüzde 90'a varan indirim yapıldı.
STEAM'DE BAZI OYUNLARDA İNDİRİM
Hogwarts Legacy'den Batman: Arkhamm Collection'a kadar 10 oyunda ciddi indirim oldu.
Normalde 59,99 dolarlık fiyata sahip olan Hogwarts Legacy yüzde 70 indirimle 17,99 dolara kadar düştü. Mortal Kombat, yüzde 50 indirimle 25,99 dolara, Mad Max 3,99 dolara, Suicide Squad: Kill the Justice League ise 13,99 dolara düştü.
İşte indirime giren oyunların bir listesi:
|Oyunun Adı:
|Normalde Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Hogwarts Legacy
|59,99 dolar
|17,99 dolar (yüzde 70)
|Mortal Kombat 1
|49,99 dolar
|24,99 dolar (yüzde 50)
|Back 4 Blood
|59,99 dolar
|5,99 dolar (yüzde 90)
|Batman: Arkham Collection
|59,99 dolar
|8,99 dolar (yüzde 85)
|Mad Max
|19,99 dolar
|3,99 dolar (yüzde 80)
|LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
|49,99 dolar
|9,99 dolar (yüzde 80)
|FEAR Complete Pack
|54,99 dolar
|5,49 dolar (yüzde 90)
|Middle-earth: Shadow of War
|49,99 dolar
|4,99 dolar (yüzde 90)
|Suicide Squad: Kill the Justice League
|69,99 dolar
|13,99 dolar (yüzde 80)
|Injustice 2 Legendary Edition
|59,99 dolar
|5,99 dolar (yüzde 90)
Etiketler: #Warner Bros. Games #Steam
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