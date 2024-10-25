Steam'de bazı oyunlarda yüzde 90'a varan indirim

Yayınlanma: 25.10.2024 - 14:38

Güncelleme: 25.10.2024 - 14:38

Epic Games'e kıyasla Steam'de çok sık indirim olmuyor. Özellikle Türkiye'deki Steam'de fiyatlar inanılmaz seviyelere ulaşmışken, yapılan indirimler de oldukça dikkat çekiyor. Yakın zaman önce de Warner Bros. Games oyunlarında yüzde 90'a varan indirim yapıldı.

STEAM'DE BAZI OYUNLARDA İNDİRİM

Hogwarts Legacy'den Batman: Arkhamm Collection'a kadar 10 oyunda ciddi indirim oldu.

Normalde 59,99 dolarlık fiyata sahip olan Hogwarts Legacy yüzde 70 indirimle 17,99 dolara kadar düştü. Mortal Kombat, yüzde 50 indirimle 25,99 dolara, Mad Max 3,99 dolara, Suicide Squad: Kill the Justice League ise 13,99 dolara düştü.

İşte indirime giren oyunların bir listesi: