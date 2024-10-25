Steam'de bazı oyunlarda yüzde 90'a varan indirim

Warner Bros. Games oyunları, platform üzerinden yüzde 90'a varan indirime girdi. Peki hangi oyunda ne kadarlık bir indirim var?

Steam'de bazı oyunlarda yüzde 90'a varan indirim
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2024 - 14:38

Epic Games'e kıyasla Steam'de çok sık indirim olmuyor. Özellikle Türkiye'deki Steam'de fiyatlar inanılmaz seviyelere ulaşmışken, yapılan indirimler de oldukça dikkat çekiyor. Yakın zaman önce de Warner Bros. Games oyunlarında yüzde 90'a varan indirim yapıldı. 

STEAM'DE BAZI OYUNLARDA İNDİRİM

Hogwarts Legacy'den Batman: Arkhamm Collection'a kadar 10 oyunda ciddi indirim oldu. 

Normalde 59,99 dolarlık fiyata sahip olan Hogwarts Legacy yüzde 70 indirimle 17,99 dolara kadar düştü. Mortal Kombat, yüzde 50 indirimle 25,99 dolara, Mad Max 3,99 dolara, Suicide Squad: Kill the Justice League ise 13,99 dolara düştü.

İşte indirime giren oyunların bir listesi:

Oyunun Adı:Normalde Fiyatıİndirimli Fiyatı
Hogwarts Legacy59,99 dolar17,99 dolar (yüzde 70)
Mortal Kombat 149,99 dolar24,99 dolar (yüzde 50)
Back 4 Blood59,99 dolar5,99 dolar (yüzde 90)
Batman: Arkham Collection59,99 dolar8,99 dolar (yüzde 85)
Mad Max19,99 dolar3,99 dolar (yüzde 80)
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga49,99 dolar9,99 dolar (yüzde 80)
FEAR Complete Pack54,99 dolar5,49 dolar (yüzde 90)
Middle-earth: Shadow of War49,99 dolar4,99 dolar (yüzde 90)
Suicide Squad: Kill the Justice League69,99 dolar13,99 dolar (yüzde 80)
Injustice 2 Legendary Edition59,99 dolar5,99 dolar (yüzde 90)

Etiketler: #Warner Bros. Games #Steam

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