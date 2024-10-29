Steam Türkiye'de en çok hangi oyunlar satıldı?
Steam'de en çok satan oyunlar açıklandı. Buna göre listede en popüler oyunlar yer alıyor.
Steam farklı verileri aylık ya da haftalık olarak yayınlıyor. Buna göre Türkiye'de Steam üzerinden en çok satılan oyunların bir listesi yayınlandı. Bu liste 22 Ekim ve 29 Ekim aralığında en çok satılan oyunları kapsıyor.
STEAM'DE EN ÇOK SATAN OYUNLAR
Listede ücretsiz oyunlar da yer alıyor çünkü burada en çok satın al butonuna basılan ve kütüphaneye gönderilen oyunlar yer alıyor. Ücretsiz olsa da oyunlar kütüphaneye eklendiğinde istatistiklere satın alındı olarak işleniyor.
Counter-Strike 2 - Oynaması Ücretsiz
Throne and Liberty - Oynaması Ücretsiz
Call of Duty: Black Ops 6 - 69,99 dolar
EA Sports FC 25 - 69,99 dolar
Age of History 3 - 6,49 dolar
Euro Truck Simulator 2 - 10,09 dolar
Forza Horizon 4 - 19,99 dolar
War Thunder - Oynaması Ücretsiz
PUBG: Battlegrounds - Oynaması Ücretsiz
Dota 2 - Oynaması Ücretsiz
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