Steam Türkiye'de en çok hangi oyunlar satıldı?

Steam'de en çok satan oyunlar açıklandı. Buna göre listede en popüler oyunlar yer alıyor.

Steam Türkiye'de en çok hangi oyunlar satıldı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2024 - 20:31

Steam farklı verileri aylık ya da haftalık olarak yayınlıyor. Buna göre Türkiye'de Steam üzerinden en çok satılan oyunların bir listesi yayınlandı. Bu liste 22 Ekim ve 29 Ekim aralığında en çok satılan oyunları kapsıyor.

STEAM'DE EN ÇOK SATAN OYUNLAR

Listede ücretsiz oyunlar da yer alıyor çünkü burada en çok satın al butonuna basılan ve kütüphaneye gönderilen oyunlar yer alıyor. Ücretsiz olsa da oyunlar kütüphaneye eklendiğinde istatistiklere satın alındı olarak işleniyor.

Counter-Strike 2 - Oynaması Ücretsiz

Throne and Liberty - Oynaması Ücretsiz

Call of Duty: Black Ops 6 - 69,99 dolar

EA Sports FC 25 - 69,99 dolar

Age of History 3 - 6,49 dolar

Euro Truck Simulator 2 - 10,09 dolar

Forza Horizon 4 - 19,99 dolar

War Thunder - Oynaması Ücretsiz

PUBG: Battlegrounds - Oynaması Ücretsiz 

Dota 2 - Oynaması Ücretsiz 


Etiketler: #Steam

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