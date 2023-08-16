Steam'de yeni fiyat kuralı! En ucuz 11 TL olabilir
Steam'de yeni bir minimum fiyat kuralı geldi. Bu kapsamda ürünler en az 0.99 dolar yani 11 TL olabilir. İndirimli en az 0.49 dolar, 5.50 TL olabilir.
Popüler oyun platformları hakkında özellikle Türkiye özelinde alınan kararlar dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda sektörün bilinen isimlerinden oyun geliştiricisi ve yazılım mühendisi Dora Özsoy Twitter üzerinden Steam'in yeni minimum fiyat kuralı getirdiğini duyurdu.
Bu kapsamda artık bir ürün en az 11 TL, indirimli hali ise en az 5.50 TL olacak.
Söz konusu oranların Steam kuruna göre olduğunu belirten Özsoy, Steam'deki kurun güncellenmesiyle 0.99 doların karşlığı hangi rakamsa TL karşılığının o oranda güncelleneceğini söyledi.
STEAM TARAFINDA İŞLER KARIŞIYOR
Özsoy'un dikkat çektiği konuda özellikle indirimli fiyat limitinin altındaki oyunlar (5,50 TL) ilgili para birimlerinde satın alınamaz olacaklar.
Burada aynı zamanda yeni çıkan oyunların 11 TL'den ucuz olmayacağı detayı da var. Mesala şu anda 10 TL olan bir oyun yüzde 50 indirime girerse Türkiye'de satın alınamaz olacak.
Konu hakkında yaptığı paylaşım ise şu şekilde:
?? Steam'den Yeni Fiyat Kuralı!— Dora Özsoy (@DoraOzsoy) August 16, 2023
Biz korsan olayını konuşurken, Steam ürünler için "minimum fiyat kuralı" getirdi.
- Bir ürün en az 0,99$ Olabilir (11 TL)
- İndirimli hali en az 0,49$ Olabilir (5,50 TL)
Bu oranlar Steam'in kuruna göre. Yani Steam'de kur güncellenirse, minimum… pic.twitter.com/fBZCQZUKhH
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