Steam'de en çok satılan oyunlar belli oldu! Liste güncellendi

Steam'de en çok satan oyunlar listesi sürekli güncelleniyor. Ancak uzun bir süredir listede olan bazı oyunlar yerlerini koruyor. Bazıları ise listeden düşüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2023 - 11:11
Steam'de en çok satılan oyunlar belli oldu! Liste güncellendi
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SteamDB ile her hafta en çok satılan oyunlar listesi güncelleniyor. Uzun bir süredir zirvede yer alan Counter-Strike: Global Offensive, yerini koruyor ve ikinci sırada Remnant II yerini alıyor. Üçüncü sırada Baldur's Gate 3, sonrasında sırasıyla Apex Legends, NARAKA: BLADEPOINT, BattleBit Remastered, Call of Duty: Modern Warfare II yer alıyor. 

Listenin zaman zaman zirvesine oturan Steam Deck ise bu sefer listede sekizinci sırada yer alıyor. Onu Grand Theft Auto V yani GTA 5 takip ediyor. Listenin en altında ise PUBG yer alıyor. 


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