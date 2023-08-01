Steam'de en çok satılan oyunlar belli oldu! Liste güncellendi

Yayınlanma: 01.08.2023 - 11:11

Güncelleme: 01.08.2023 - 11:11

SteamDB ile her hafta en çok satılan oyunlar listesi güncelleniyor. Uzun bir süredir zirvede yer alan Counter-Strike: Global Offensive, yerini koruyor ve ikinci sırada Remnant II yerini alıyor. Üçüncü sırada Baldur's Gate 3, sonrasında sırasıyla Apex Legends, NARAKA: BLADEPOINT, BattleBit Remastered, Call of Duty: Modern Warfare II yer alıyor.

Listenin zaman zaman zirvesine oturan Steam Deck ise bu sefer listede sekizinci sırada yer alıyor. Onu Grand Theft Auto V yani GTA 5 takip ediyor. Listenin en altında ise PUBG yer alıyor.