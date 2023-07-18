Steam'de en çok indirilen oyunlar belli oldu

Yayınlanma: 18.07.2023 - 11:50

Güncelleme: 18.07.2023 - 11:50

Steam en çok tercih edilen oyun platformlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Burada her hafta en çok satan oyunlar listeleniyor.

İşte önceki haftanın en çok satan oyunları:

Listede uzun bir süredir ilk sırada yer alan ve resmen birinci sırayı ele geçiren Counter-Strike: Global Offensive'e ek olarak ikinci sırada Steam Deck yer alıyor.

Üçüncü sırada Apex Legends varken, dördüncü sırada DAVE THE DIVER, sırasıyla BattleBİt Remastered, Elden Ring, bir süredir yükselişte olan Baldur's Gate 3, Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Modern Warfare 2 ve son olarak Rust yer alıyor.