Steam'de yeni zamlanan oyunların listesi yayımlandı!

22 Eylül 2022 Perşembe, 18:34

Popüler oyun platformu Steam hem yaptığı zamlarla hem de bazı indirimlerle eylül ayına damga vurdu. Son dönemde daha çok zamlanan oyun haberleriyle gündemi meşgul eden platform son 3 gün içinde zamlanan oyunların yeni bir listesini yayımladı.

Steam'de zamlar devam ediyor

Türkiye'deki fiyat politikasını sabit kurdan ayarlayan Steam, artık bu politikadan yavaş yavaş uzaklaşıyor. Zira normalde 60 dolardan satılan bir oyun Türkiye'de 1000 TL gibi bir fiyata satılması gerekiyor ancak Steam en düşük 300'den en yüksek 600 TL'den satışa çıkarıyor.

Söz konusu durum pek de sürdürülebilir olmadığı için bir süredir Steam'de zam rüzgarları esiyor. Haliyle yeni yayımlanan liste oyunseverleri üzecek gibi duruyor.

İşte Steam tarafından yayımlanan ve son 3 gün içinde zamlanan oyunların listesi: