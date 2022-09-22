Steam'de yeni zamlanan oyunların listesi yayımlandı!
Steam platformdaki oyunlarını bir süredir güncellenen fiyatlarıyla oyunseverlerin karşısına çıkartıyor. Yeni yayımlanan listeye göre bazı oyunlara zam geldi.
Popüler oyun platformu Steam hem yaptığı zamlarla hem de bazı indirimlerle eylül ayına damga vurdu. Son dönemde daha çok zamlanan oyun haberleriyle gündemi meşgul eden platform son 3 gün içinde zamlanan oyunların yeni bir listesini yayımladı.
Steam'de zamlar devam ediyor
Türkiye'deki fiyat politikasını sabit kurdan ayarlayan Steam, artık bu politikadan yavaş yavaş uzaklaşıyor. Zira normalde 60 dolardan satılan bir oyun Türkiye'de 1000 TL gibi bir fiyata satılması gerekiyor ancak Steam en düşük 300'den en yüksek 600 TL'den satışa çıkarıyor.
Söz konusu durum pek de sürdürülebilir olmadığı için bir süredir Steam'de zam rüzgarları esiyor. Haliyle yeni yayımlanan liste oyunseverleri üzecek gibi duruyor.
İşte Steam tarafından yayımlanan ve son 3 gün içinde zamlanan oyunların listesi:
|
Road Doom
|
+991%
|
8,20 TL
|
89,50 TL
|
Construction Simulator Extended Edition
|
+800%
|
61,00 TL
|
549,00 TL
|
Lulu’s Temple
|
+752%
|
10,50 TL
|
89,50 TL
|
God Damn The Garden
|
+752%
|
10,50 TL
|
89,50 TL
|
Owl Watch
|
+721%
|
4,20 TL
|
34,50 TL
|
Vampire Survivors
|
+690%
|
6,20 TL
|
49,00 TL
|
100 vacas
|
+448%
|
2,10 TL
|
11,50 TL
|
Soulstice
|
+405%
|
61,00 TL
|
308,00 TL
|
World of Tanks – Seafaring Viking Pack
|
+372%
|
93,99 TL
|
444,00 TL
|
4K Bricks Breaker Plus
|
+316%
|
4,20 TL
|
17,49 TL
|
Underground Miner
|
+316%
|
4,20 TL
|
17,49 TL
|
Soulstice Artbook
|
+266%
|
10,50 TL
|
38,42 TL
|
Soulstice Soundtrack
|
+266%
|
10,50 TL
|
38,42 TL
|
Valheim
|
+213%
|
32,00 TL
|
100,00 TL
|
Mount & Blade: With Fire & Sword
|
+200%
|
14,99 TL
|
44,99 TL
|
Mount and Blade: Warband
|
+200%
|
29,99 TL
|
89,99 TL
|
Mount & Blade: Warband – Napoleonic Wars
|
+200%
|
14,99 TL
|
44,99 TL
|
Mount & Blade: Warband – Viking Conquest
|
+180%
|
24,99 TL
|
69,99 TL
|
Mount & Blade II: Bannerlord
|
+133%
|
149,99 TL
|
349,99 TL
|
Pack of Demons
|
+113%
|
8,20 TL
|
17,49 TL
|
Super Sami Roll
|
+100%
|
45,00 TL
|
90,00 TL
|
Yakyosho
|
+95%
|
4,20 TL
|
8,20 TL
|
KEEP OUT
|
+94%
|
16,50 TL
|
32,00 TL
|
Farm Dungeons
|
+85%
|
6,20 TL
|
11,50 TL
|
Heroes of Time 2 – Aizack’s Return
|
+69%
|
6,20 TL
|
10,50 TL
|
4th Generation Warfare
|
+50%
|
40,00 TL
|
60,00 TL
|
Arcanium
|
+48%
|
27,00 TL
|
40,00 TL
|
Checkers VR
|
+46%
|
18,50 TL
|
27,00 TL
|
Mercenaries – 4th Generation Warfare
|
+43%
|
10,50 TL
|
15,00 TL
|
DSX
|
+32%
|
6,20 TL
|
8,20 TL
|
Air Traffic: Greenlight
|
+29%
|
10,50 TL
|
13,50 TL
|
Folktale
|
+28%
|
8,20 TL
|
10,50 TL
|
Keyboard Warrior: Dreamstate
|
+28%
|
8,20 TL
|
10,50 TL
|
Reconcile with the cat [In a town with a tower]
|
+19%
|
18,50 TL
|
22,00 TL
|
Vixens From outer Space
|
+11%
|
18,50 TL
|
20,50 TL
|
The Land of Pain
|
+11%
|
18,50 TL
|
20,50 TL
|
Hell Division
|
+5%
|
18,50 TL
|
19,50 TL
|
Drift Phonk 666
|
+5%
|
18,50 TL
|
19,50 TL
Video Haberler
- Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı
- Dereye düşüp sürüklendi, polisin uzattığı iple kurtuldu
- Kaz dağları ve Madra Dağı'nın kültür envanteri artış var
- Her yaşa 1 enstrüman sığdırdı
- Hobi olarak başladı: Koleksiyona dönüştürdü
- Suya ulaşmak için 15 kilometrelik tozlu yolculuk
- Plastik parçaya sıkışan parmağını itfaiye kurtardı
- Organ bağışına dikkat çekmek için pedal çevirerek geldi
- Eğitim masraflarını böyle karşılıyor
- Nazım Hikmet’in hayatı, müzikale taşındı
En Çok Okunan Haberler
-
- Farkına Var Derneği suç duyurusunda bulundu
- Kapıları kapatıyor, ülkeye girilemeyecek...
- İpin ucunu çektikçe geliyor!
- Sedat Peker’den 'Emre Olur' açıklaması
- Kapaklardan 73 kilo uyuşturucu çıktı
- Erken tapuya yüzde 25 indirim
- Ahlâk polisinin gerçek yüzünü anlattı
- Provokatif afiş hazırlayan şirketten açıklama
- Dolarda yeni zirve!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı