Steam'deki bazı popüler oyunlara önemli indirimler geldi
Bir süredir zam haberleriyle konuştuğumuz Steam üzerinden şimdi indirim haberi geldi. Sevilen ve oldukça popüler oyunlara gelen indirim oldukça sevindirecek.
Steam oyun dünyası son zamanlarda çok hareketli. Son zamanlarda dolar kurundan ötürü birçok popüler oyunların fiyatları zamlandı. Steam’de, oyuncuların yüzünü güldürerek sürpriz şekilde sevilen oyunlara indirim yapıldı! İşte detaylar…
Steam’de sevilen oyunlarda indirim!
Shiftdelete.net'in haberine göre son zamanlarda Steam oyunlarının fiyatları oldukça arttı. Hiç beklenmedik zamlarla birlikte Türk oyuncularını üzen son kale Steam de yıkılmaya başlandı. Bugün, zam haberlerinin birçok oyuna Steam indirimi yapıldı!
Cyberpunk 2077 – 249,00 124,50 TL (-50%)
Red Dead Redemption 2 – 299,00 149,50 TL (-50%)
It Takes Two – 399,99 199,99 TL (-50%)
Sea of Thieves – 61,00 30,50 TL (-50%)
Need for Speed™ Payback – 199,00 19,90 TL (-90%)
DayZ – 259.99 155,99 TL (-40%)
The Witcher® 3: Wild Hunt – 59,99 11,99 TL (-80%)
Dying Light – 59,00 19,49 TL (-67%)
ARK: Survival Evolved – 35,00 10,56 TL (-67%)
Arma 3 – 169,00 45,25 TL (-75%)
Cities: Skylines – 65,00 16,25 TL (-75%)
Resident Evil – 202,50 50,62 TL (-75%)
Resident Evil Village – 269,00 201,75 TL (-25%)
Resident Evil 2 – 403,50 121,05 TL (-70%)
Resident Evil 3 – 403,50 121,05 TL (-70%)
Resident Evil 4 – 55,50 13,87 TL (-75%)
Resident Evil 6 – 298,50 74,62 TL (-75%)
Resident Evil 7 Biohazard – 202,50 101,25 TL (-50%)
Mount & Blade: Warband – 29,99 7,49 TL (-75%)
Just Cause 4 Reloaded – 509,00 108,37 TL (-79%)
Just Cause 3 – 45,00 6,75 TL (-85%)
Frostpunk – 216,00 54,00 TL (-75%)
Jurassic World Evolution 2 – 92,00 41,40 TL (-55%)
WWE 2K22 – 429,00 214,50 TL (-50%)
Thief Simulator – 32,00 8,00 TL (-75%)
The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition – 31,00 4,65 TL (-85%)
Pacify – 10,50 7,35 TL (-30%)
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