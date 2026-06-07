Summer Game Fest 2026'da tanıtılan oyunlar ve daha fazlası

Her yıl düzenlenen oyun etkinliğinde büyük oyunlar tanıtıldığı gibi daha küçük bağımsız oyunlar da tanıtılıyor. Yeni gösterilen oyunların yanı sıra tanıtılan ancak çok fazla ayrıntısını bilmediğimiz oyunlar hakkında da yeni bilgiler geliyor.
Milyonlarca kişinin izlediği canlı etkinlik, 5 Haziran'da başladı, 8 Haziran'a kadar devam edecek.
Summer Game Fest 2026 etkinlikleri kapsamında yapılan duyurularda öne çıkan ana duyurular ve tanıtılan önemli oyunların listesi ise şu şekilde:
2026
- Star Wars: Zero Company - 27 Ağustos
- The Wolf Among Us Remastered
- Palworld 1.0
2027
- Resident Evil Veronica Remake
- Final Fantasy VII Revelation
- Clutch
- Stranger Than Heaven
- The Wolf Among Us 2
- Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin
- Haex
- Stranger Than Heaven - 15 Ocak 2027
Tarihi belli olmayanlar
- Mighty Cuphead Adventure
- Alien: Isolation 2
- Guild Wars 3
- gen Atlas
- The Blood of Dawnwalker
- Attack on Titan 3
Monster Hunter Wilds: Ascendance duyurulurken, Mafia: The Old Country: Man of Honor DLC'si geldi.
Control Resonant: Remedy'nin geliştirdiği yeni Control oyunu da yine etkinlikte karşımıza çıktı.
Sonic Racing CrossWorlds içinse yeni içeriklerin de yer aldığı özel TMNT Mutant Mayhem işbirliği açıklandı.
Street Fighter 6 için yeni dördüncü yıl DLC karakterleri tanıtıldı.
Testere serisinin oyunu olan Saw: Genesis de etkinlikte duyurulan bir diğer dikkat çeken oyun oldu.
1666 Amsterdam da duyuruldu. Oyun, karanlık bir Amsterdam dünyasında geçecek. Üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanacak 1666 Amsterdam, hikaye odaklı aksiyon macera türünde olacak. Bu yıl PC oyuncuları için erken erişeme açılması planlanıyor.