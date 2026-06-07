Summer Game Fest 2026'da tanıtılan oyunlar ve daha fazlası

Her yıl düzenlenen oyun etkinliğinde büyük oyunlar tanıtıldığı gibi daha küçük bağımsız oyunlar da tanıtılıyor. Yeni gösterilen oyunların yanı sıra tanıtılan ancak çok fazla ayrıntısını bilmediğimiz oyunlar hakkında da yeni bilgiler geliyor.

Milyonlarca kişinin izlediği canlı etkinlik, 5 Haziran'da başladı, 8 Haziran'a kadar devam edecek.

Summer Game Fest 2026 etkinlikleri kapsamında yapılan duyurularda öne çıkan ana duyurular ve tanıtılan önemli oyunların listesi ise şu şekilde:

2026

Star Wars: Zero Company - 27 Ağustos

The Wolf Among Us Remastered

Palworld 1.0

2027

Resident Evil Veronica Remake

Final Fantasy VII Revelation

Clutch

Stranger Than Heaven

The Wolf Among Us 2

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin

Haex

Stranger Than Heaven - 15 Ocak 2027

Tarihi belli olmayanlar

Mighty Cuphead Adventure

Alien: Isolation 2

Guild Wars 3

gen Atlas

The Blood of Dawnwalker

Attack on Titan 3

Monster Hunter Wilds: Ascendance duyurulurken, Mafia: The Old Country: Man of Honor DLC'si geldi.

Control Resonant: Remedy'nin geliştirdiği yeni Control oyunu da yine etkinlikte karşımıza çıktı.

Sonic Racing CrossWorlds içinse yeni içeriklerin de yer aldığı özel TMNT Mutant Mayhem işbirliği açıklandı.

Street Fighter 6 için yeni dördüncü yıl DLC karakterleri tanıtıldı.

Testere serisinin oyunu olan Saw: Genesis de etkinlikte duyurulan bir diğer dikkat çeken oyun oldu.

1666 Amsterdam da duyuruldu. Oyun, karanlık bir Amsterdam dünyasında geçecek. Üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanacak 1666 Amsterdam, hikaye odaklı aksiyon macera türünde olacak. Bu yıl PC oyuncuları için erken erişeme açılması planlanıyor.